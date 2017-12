Se billedserie Værter og gæster samledes på skolen til stor buffet onsdag i sidste uge.

Send til din ven. X Artiklen: Udveksling: Sct. Nicolais islandske forbindelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udveksling: Sct. Nicolais islandske forbindelse

Køge - 06. december 2017 kl. 20:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De enorme plancher ligger spredt ud over gulvene i de store sale på Sct. Nicolai Skole som håndfaste beviser for det omfattende program, som en af skolens 8. klasser har været igennem i den seneste uges tid - sammen med 18 islandske gæster. Det er blandt andet blevet til et besøg i Folketinget, hvor folketingsmedlem Zenia Stampe (R) tog imod, og så er Køge selvfølgelig blevet vist frem med stolthed.

Klassens elever har nemlig gennem en hel uge været værter for en gruppe islandske elever - ikke bare i skoletiden men også efter skole for de islandske unge har været privat indkvarteret under deres ophold i Køge. Det betyder blandt andet, at Anders Helgstrand har haft besøg af Nicolas Leó Sigurthorsson i en uges tid, og selv om de to drenge ikke kendte hinanden på forhånd, så er det gået rigtig godt.

"Vi har snakket godt sammen. Vi har samme humor, og det gør det hele meget nemmere," smiler Anders Helgstrand og ser frem til at besøge Nicolas på Island til april, hvor de danske elever skal bo hjemme hos de samme islandske gæster, de har haft boende i den seneste uge.

Besøgene er et led i et årslangt fælles projekt mellem de to klasser, som er kommet i stand takket være støtte fra Nordplus Junior-programmet under det nordiske ministerråd, som netop skal fremme samarbejder mellem skoler i de nordiske og baltiske lande. Det har bidraget med 200.000 kroner til projektet.

Hårdt og udviklende

De to klasser arbejdet blandt andet med emner som kulturforståelse og integration, og selv om dansk og islandsk kultur historisk er tæt forbundne, så har der været udfordringer for eleverne, fortæller dansklærer Jane Christensen.

"Det har været en hård uge for dem, for der er mange barrierer, der skal nedbrydes, når man skal møde nogle fremmede, der endda taler et andet sprog, og have dem boende hjemme hos sig selv i en uge. Men det udvikler dem også rigtig meget, og vi håber, at forløbet blandt andet vil få dem til at være åbne over for andre kulturer," siger hun og fremhæver den store forældreopbakning, der har været med til at gøre projektet muligt.

"Forældrene har været super til at åbne deres hjem, og onsdag lavede de mad til en stor buffet for alle værter og gæster her på skolen," fortæller Jane Christensen.

Fredag formiddag var Anders og Nicolas i færd med at arbejde med den vægstore planche med billeder og beskrivelser af alt, hvad de har lavet i ugens løb. De har i undervisningen blandt andet også arbejdet med den Danmarkskanon, der fremhæver 10 klassiske danske værdier som hygge, det danske sprog, frisind og foreningsliv - og målt den op mod islandske værdier.

Det hele er et led i et årslangt samarbejde, som fortsætter frem til udgangen af skoleåret, hvor hensigten er, at det skal munde ud i et større afsluttende projekt i form af en bog eller film. Efter sidste uges besøg fortsætter samarbejdet over nettet hen over vinteren, frem til april hvor de danske elever altså skal på besøg på Island i Hafnarfjordur, der er en forstad til Reykjavik.

"Det bliver spændende at komme derop. Jeg tror ikke, at nogen af os har været der før, og jeg glæder mig især til at opleve naturen, som er helt anderledes end herhjemme," siger Anders Helgstrand.