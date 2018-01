Medlemmerne af kommunens politiske udvalg kan se frem til vederlagsstigning, mens en sum penge også gemmes til ekstraordinære indsatser i §17 stk. 4-udvalg. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Udvalgsmedlemmer får mere i lønningsposen

Køge - 18. januar 2018 kl. 05:49 Af Anders Fallesen

Økonomiudvalget i Køge Kommune anbefaler nu byrådet, at de menige medlemmer af de stående politiske udvalg får en lønstigning, der svarer til 0,75 procent af den årlige borgmesterløn, skriver DAGBLADET.

I kroner og ører giver det omtrent 7.400 kroner ekstra per udvalgsmedlem årligt, hvilket skal lægges oveni de 20.640 kroner, som medlemmerne for nuværende modtager i vederlag; satsen for Økonomiudvalgets medlemmer er dog aktuelt på 31.320 kroner.

Kommunerne står selv for at regulere udvalgsmedlemmernes vederlag, og det er ikke sket i en del år, fortæller borgmester Marie Stærke (S).

- Vi foreslår derfor byrådet, at de menige medlemmer af de stående udvalg får en vederlagsstigning, mens vi samtidig gemmer en pose penge til de ekstraordinære indsatser i eksempelvis §17 stk. 4-udvalgene, siger hun.

- Den type indsatser giver mulighed for, at vi i kortere forløb kan bede eksperter, borgere og brugere, medarbejdere eller folk udefra sætte sig sammen. Vederlagene skal ikke ses som en gave, men vil i stedet give mulighed for, at man kan købe sig fri af sit arbejde til at deltage i §17 stk. 4-udvalget, siger Marie Stærke.

Køge Kommune har, efter at borgmesterlønningen blev hævet, et uudnyttet rammebeløb på cirka 440.000 kroner liggende til vederlag. Ifølge sagsfremstillingen fra tirsdagens økonomiudvalgsmøde skyldes det uudnyttede rammebeløb primært, »at vederlag til udvalgsmedlemmer ikke blev reguleret per 1. januar 2017 i forbindelse med, at borgmesterens vederlag blev reguleret med 31,4 procent. Reguleringen af borgmesterens vederlag betød en tilsvarende beløbsmæssig stigning i udvalgsrammen,« oplyser forvaltningen.