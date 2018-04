Lissie Kirk (S) kunne ikke takke nej, da hun blev tilbudt posten som social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand. Emnerne ligger socialrådgiveren meget nært, og forude venter mange opgaver inden for temaer som sagsbehandling, integration, sårbare unge og meget andet. Foto: Anders Fallesen

Udvalgsformand vil se nærmere på sagsbehandlingen

Køge - 01. april 2018 kl. 06:26 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det i de meget tidlige morgentimer den 22. november sidste år stod klart, at der kunne tegne sig et flertal rundt om Socialdemokratiet, ville nærværende avis på valgnatten vide, om det betød, at Lissie Kirk nu skulle være udvalgsformand for det område, hun brænder mest for; socialområdet.

Det umiddelbare svar var, nej, det kunne ikke komme på tale, forklarede hun kort før klokken 04.00 på valgnatten over for DAGBLADET. Hun kendte den påkrævede arbejdsbyrde, og ikke mindst døjer Lissie Kirk med helbredsudfordringer i form gangbesvær og balanceproblemer som følge af en arvelig genfejl.

Men siden smeltede social- og arbejdsmarkedsområdet sammen til et nyt udvalg, og det var som skræddersyet til Lissie Kirk, konstaterede hun hurtigt. Muligheden var for god til ikke at forfølge for politikeren, som er uddannet socialrådgiver, ansat ved 3F og siden 2006 har været politisk repræsenteret i de forskellige social-, erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg i Køge.

- Jeg spillede bold op ad nogle få i fortrolige, som alle sagde, at det ville jeg komme til at fortryde det, hvis jeg takkede nej. Den lå lige til højrebenet, og efter otte dage takkede jeg ja, siger hun til DAGBLADET.

Med sammenlægningen af social- og arbejdsmarkedsområdet er der da mildest talt også masser at tage fat på. I flæng kan man nævne den kommunale sagsbehandling, de svært styrbare udgifter til det specialiserede socialområde, en sammenhængende indsats for sårbare unge, fokus på indvandrerkvinder i arbejde.

Som formand for Udsatterådet i den forgangne byrådsperiode har Lissie Kirk en solid kontaktflade med brugerne, og skal hun nævne den vigtigste ting, der må og skal sættes stort fokus på i udvalget, kommer inspirationen fra netop brugerne i Udsatterådet.

- Sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhedsfølelse er det absolut vigtigste for mange af brugerne, siger socialdemokraten og fortsætter:

- Det, at blive mødt med respekt og værdighed af kommunen, er helt afgørende, så vi undgår, at borgeren føler, at han eller hun ikke bliver set eller hørt. Det kan godt være, at borgeren ikke altid får ret, men man skal behandles værdigt uanset hvad, siger hun til DAGBLADET.

Læs hele det store interview med den nye udvalgsformand i weekendudgaven af DAGBLADET.