- Størstedelen er lovpligtigt, understreger udvalgsformand Lissie Kirk (S), der ikke er bekymret for konsulentforbruget i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand undrer sig over bekymring om konsulentforbrug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand undrer sig over bekymring om konsulentforbrug

Køge - 10. januar 2020 kl. 14:50 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Størstedelen af udgifterne til konsulenter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er lovpligtige ydelser, påpeger Lissie Kirke (S).

På blot et år er forbruget af konsulenter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget steget med knap 1,2 millioner kroner, så det for det seneste år ender på 6,3 millioner kroner årligt. Stigningen svarer til cirka 19 procent.

Det fik Venstres lokale gruppeformand Ken Kristensen (V) til at bekymre sig om udviklingen.

- Jeg har bemærket, at konsulentforbruget i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er steget betydeligt, og der bliver jeg bekymret, for det er voldsomt mange penge, lød det fra Kristensen i DAGBLADET i sidste uge.

Bekymringen møder dog undren hos Socialdemokratiet og Lissie Kirk, der er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

- Størstedelen af udgifterne er lovpligtige ydelser hos jobcentret, og når de får flere borgere, er det klart, at så kommer der flere indsatser, så jeg er ikke rystet eller bekymret. Det undrer mig, at Venstre udtaler sig, som de gør, for det er jo lovpligtige opgaver, fastslår Lissie Kirk.

De vigtige tolke Den største konsulentpost for udvalget er tolke og mentorer, men af kommunens opgørelse fremgår det igen, at langt størstedelen netop er lovpligtige ydelser. For 2019 blev der brugt cirka 5,3 millioner kroner på det område

Ifølge Lissie Kirk er det dog et vigtigt parameter, at Køge Kommune eksempelvis kan hjælpe med tegnsprogstolkning, så døve og andre svagthørende kan fastholdes på arbejdsmarkedet.

- Det vigtigste for mig er, at de borgere, der har brug for vores hjælp, får den hjælp, som de jævnfør lovgivningen har krav på. Vi skal selvfølgelig altid være opmærksomme på at forhandle en konkurrencedygtig pris, samtidig med at vi giver den bedst mulige hjælp, siger Lissie Kirk og fortsætter:

- Men jeg er ikke bekymret for vores forbrug af konsulenter, og umiddelbart er der ikke et stort behov for at mindske forbruget, netop fordi det er lovpligtigt. Hvis vi mindsker indsatsen, overholder vi ikke loven, og det vil jeg ikke stå på mål for.