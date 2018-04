Pernille Sylvest (S) vil som formand for Børneudvalget blandt andet styrke sundhedsplejen i Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand skitserer fremtiden: - Flere skal bryde den sociale arv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand skitserer fremtiden: - Flere skal bryde den sociale arv

Køge - 15. april 2018 kl. 14:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den politiske vision for fremtiden er ikke til at tage fejl af. Det handler i bund og grund om at få flere stærke og livsglade børn i Køge Kommune, og i spidsen for den indsats står socialdemokraten Pernille Sylvest, der er ny på posten som formand for kommunens børneudvalg.

Hun kommer med flere nedslagspunkter, som er på programmet for de næste fire år. Et af dem handler om vigtigheden af pasningsgaranti for køgensernes børn.

- Ingen forældre skal være bekymrede for, om de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet efter endt barsel. Der skal være nok plads i daginstitutionerne, fastslår Pernille Sylvest (S).

Hun erkender, at man lige nu oplever et stigende pres på institutionerne i Køge Kommune, og fremtidens prognoser for børnetallet har fået politikerne til at udvide eksisterende bygninger for at skabe mere plads.

- Vi har truffet de beslutninger, som giver os mest for pengene. Udvidelserne giver mange ekstra kvadratmeter for relativt få penge, påpeger Sylvest og uddyber:

- Men på længere sigt er det også oplagt at bygge helt nye institutioner, men først skal vi undersøge, hvor de i så fald kan placeres. Eksempelvis må vi se på, hvem det er, der flytter ind på Søndre Havn, og om det skaber behov for en ny daginstitution.

Sidstnævnte er en idé, som også Venstre i Køge tidligere luftet, men spørger man udvalgsformanden, handler det i høj grad også om at sprede børnene ud i hele kommunen. En opgørelse fra forvaltningen viser nemlig, at det specielt er i Køge Midtby, man oplever propfyldte daginstitutioner.

- Vi har en stor geografisk kommune, så vi opfordrer forældrene til også at kigge bredt ud i kommunen, når der skal vælges institution, fortæller Pernille Sylvest.

Læs hele interviewet med Pernille Sylvest i lørdagens udgave af DAGBLADET Køge.

De nye formænd DAGBLADET Køge bringer hen over foråret en artikelserie, der gennem interviews med de nye politiske udvalgsformænd, sætter fokus på de enkelte fagområder.

I hvilken retning vil udvalgsformændene præge kulturpolitikken, sagsbehandlingen, lokalplanarbejdet, børnepolitikken med mere gennem de næste fire år? Hvad er de største udfordringer, økonomiske såvel som strukturelle? Og hvilke sager ligger udvalgsformændene mest på sinde?

I dag er udvalgsformand for Børneudvalget, Pernille Sylvest, der præsenterer sine visioner for daginstitutions- og børneområdet.

relaterede artikler

Mere knald på kulturen 30. marts 2018 kl. 06:17