Udvalgsformand savner yderligere genåbning: - Det er lidt sløvt

De ældste elever i folkeskoler og på ungdomsuddannelser må mange steder i landet komme tilbage hver anden uge. For yngre elever og unge i Nord- og Østsjælland samt hovedstadsområdet gælder det kun én dag om ugen udendørs.

At landets elever nu i lidt højere grad kan mødes og få undervisning er positiv, lyder det fra Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, men genåbningen går generelt for langsomt.

- Det er fint, men jeg havde håbet, at vi havde gjort det her for en måned siden, så vi nu ville være en måned længere fremme. Det er lidt sløvt, for jeg tror, at sundhedsrisikoen ved ikke at få alle eleverne tilbage er større end risikoen ved at gøre det, men en dag om ugen er bedre end ingenting, siger Mads Andersen.

Han er spændt på, hvordan skoler og uddannelser i praksis kan organisere én skoledag om ugen udendørs for eleverne.

- Skal der for eksempel gøres rigtig meget klar til en specifik dag, og så kører man videre bagefter, som man plejer? Og hvordan med vejret, hvis det er dårligt? Det kunne godt blive et planlægningshelvede, vurderer udvalgsformanden.

Giver optimisme Den konservative politiker er dog ikke i tvivl om, at det overordnet bliver godt for de unge, at de kan mødes en dag om ugen. Også selvom mange af dem mødes i forvejen, og det handler mere om det sociale end det faglige.

- Jeg tror, det er godt for de lidt ensomme elever, at de bliver tvunget til at møde andre og have samvær. Eleverne på de store årgange er gode til fjernundervisning og fungerer fint fagligt, men socialt får de noget ud af at mødes en gang om ugen. Og så tror jeg også, det giver en vis optimisme og et slags lys for enden af tunnellen, siger Mads Andersen.

Den førnævnte geografiske inddeling for genåbningen betyder, at Køge Kommune hører ind under Østsjælland, og dermed må skoler og uddannelser åbne mindre end nabokommuner, som hører til Vest- og Sydsjælland. Udvalgsformanden mener generelt, det er en god idé at åbne regionalt, og han ville næsten ønske, at man kunne gøre det helt lokalt.

- Det skal ikke gå ud over Bornholm, at smitten er større i Ishøj. I Køge falder vi så lige ind under hovedstadskommunerne, som skal passe ekstra på, men sådan er vilkårene, erkender Andersen.

Kigger man på nabokommuner som Faxe, Stevns, Ringsted og Næstved - hvoraf de to sidstnævnte har markant højere smittetal end Køge - må de godt åbne i højere grad for de ældste elever med 50 procents fremmødte. Hvad tænker du om, at de må det, mens skoler og uddannelser i Køge kun må have én undervisningsdag om ugen udendørs?

- Man har tegnet en forvaltningsstreg i ministeriet, og jeg ville håbe, at man havde kigget mere ud i virkeligheden og på det lokale, når nu Køge og Solrød for eksempelvis klarer sig bedre end Ringsted og Næstved. Det virker lidt virkelighedsfjernt, mener Mads Andersen og uddyber:

- Det er meget firkantet delt op, men Ringsted og Næstved skal bare være glade for, at de kan få deres unge mennesker afsted. Jeg havde håbet på, at alle elever kunne være 50 procent i skole på nuværende tidspunkt og måske nogle alle dage, så jeg er uenig i hele tilgangen.

Politikeren slår samtidig fast, at han som udvalgsformand er nødt til at holde fokus på sin egen »baghave« og skolerne i Køge Kommune.

- Så jeg er tilfreds med, at der nu sker noget, og det skal ikke gå ud over de andre steder, understreger Mads Andersen.

Umiddelbart er det nu op til de enkelte skoler i kommunen at planlægge, hvordan de vil håndtere at have eleverne tilbage én dag om ugen udendørs, når de må åbne yderligere fra på mandag den 15. marts, og i den forbindelse er kommunen klar til med støtte, fortæller Mads Andersen.