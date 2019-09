Udvalgsformand Mads Andersen (K) er langt fra tilfreds med, at skolernes kommende it-system Aula endnu en gang skal udskydes. Foto: Henrik Fisker

Udvalgsformand raser over »Aula«: - Det er bare for åndssvagt

Køge - 17. september 2019 kl. 06:13 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens nogle skoler i Køge Kommune allerede er ret langt med at tage den nye kommunikationsplatform i brug, må andre lokale skole vente til nytår, før »Aula« implementeres. Og det er langt fra tilfredsstillende, lyder det fra formanden for skoleudvalget.

- Det er vanvittigt, at systemet ikke fungerer optimalt endnu. Det er et projekt, som vi selv har ofret penge på, fordi der ikke har været sendt nok midler med ud til kommunerne, og det er super ærgerligt for både børn, forældre og lærere, understreger Mads Andersen (K).

Han ser helst, at skolerne først tager Aula i brug, når det fungerer ordentligt, men udvalgsformanden har det også fint med, hvis nogle skoler gerne vil i gang allerede nu.

Hvad tænker du om, at systemet udskydes endnu en gang?

- Det er ikke godt nok. Det er ikke første gang, at kommunerne skal slås med at få et system til at virke, og selvom det sikkert er et godt system, når det virker, så er det et kæmpe bøvl for skolerne, at det ikke er færdigt endnu. Det er bare åndssvagt, siger Mads Andersen.

Som du selv siger, er det ikke første gang, at der er problemer med store it-systemer. Er det ikke blot noget, som I må leve med?

- Selvfølgelig er det komplekst at implementere et stort system, men jeg synes, det er problematisk, når kommunerne selv har skullet afsætte midler og have en person til at sidde lokalt og styre det i opstarten, siger Andersen og uddyber:

- Måske kunne det have hjulpet kommunerne at have noget mere central support, og måske skulle man også lade være med at have så høje ambitioner i forhold til starttidspunktet. Så hellere udskyde det et år.

