Køge Kommune har spurgt tidligere medarbejdere på den gamle Falckstation på Tangmosevej, om de husker øvelser med brug af brandhæmmende skum. Her husker man ikke, at det har været benyttet. Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand om skærpede krav til drikkevand: - Absolut fornuftigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Udvalgsformand om skærpede krav til drikkevand: - Absolut fornuftigt

Køge - 18. juni 2021 kl. 10:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I sidste uge blev kravene skærpet til, hvor meget PFOS og andre giftige fluorstoffer, der må være i drikkevandsboringer. Konkret sænkes kravene nu til en brøkdel af, hvad de er i dag.

De nye krav fremgik af et brev, som miljøminister Lea Wermelin (S) har sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Udviklingen kommer på baggrund af sagen om PFOS-forurening i Korsør, hvor op imod 200 lokale borgere menes at have spist forurenet kød. En forurening, der stammer fra brandhæmmende skum med PFOS.

I Køge Kommune glæder formanden for Klima- og Planudvalget sig over, at kravene til drikkevandet skærpes.

- Det er absolut fornuftigt, indleder Niels Rolskov (EL) og fortsætter:

- Det er akut vigtigt, for det svarer jo nærmest til, at der er arsenik i vandet eller noget lignende. Jeg går ud fra, at staten vil kræve, det indgår i en kommende screeninger af forskellige stoffer.

Langt nede i bunken Giftsagen fra Korsør har spredt sig til en række kommuner, som af miljøministeren er blevet bedt om at opspore og sikre, at der ikke opstår lignende forureninger andre steder.

For Køge Kommune drejer det sig om tre steder, man skal kigge nærmere på: Den tidligere Falckstation på Tangmosevej 111, en tidligere redningsstation på Københavnsvej 68 og et endnu ukendt sted på Køge Bugt Motorvejen ud for Lille Skensved. Det fremgår af listen over de mulige forureninger, som regionen har sendt til de 17 kommuner.

Ifølge Niels Rolskov er der endnu ikke så meget nyt i sagen, og der er fortsat noget usikkerhed om, hvorvidt det reelt er regionen eller Køge Kommune, som skal undersøge områderne.

Udvalgsformanden kan dog fortælle, at kommunen har »gravet« lidt i historien fra den tidligere Falckstation. Her har man spurgt gamle medarbejdere, om der blev brugt brandhæmmende skum til øvelserne, og svaret er, at det umiddelbart ikke har været tilfældet, fortæller Rolskov.

- Men i sidste er det nok regionen, som skal kigge på det, men min fornemmelse er, at vi ligger langt nede i bunken af sager, fordi der ikke er nogen aktiv viden om, at der har været brugt brandhæmmende skum her. I første omgang går man efter områder, hvor man ved, at der har været øvelser med det, forklarer udvalgsformanden.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvilken betydning de skærpede krav for drikkevandet vil have for Køge Kommune og kommunens forsyningsselskaber.

relaterede artikler

Analyse: Små mængder PFOS i brandskum 12. maj 2021 kl. 17:30