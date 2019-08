Udvalgsformand om lukning af Føllehavegård: - Vi har jo ikke et andet sted

Foto: Henrik Førby Jensen

Køge - 21. august 2019

Lukningen af institutionen Føllehavegård er sendt i høring, så beslutningen er ikke endelig. Men forvaltningen har allerede endevendt kommunen for andre alternativer, lyder det fra udvalgsformand. I sidste uge var lukningen af Føllehavegård på dagsordenen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Stedet har nemlig fået et påbud fra Socialtilsyn Øst om, at stedet skal lave en plan for de fysiske rammer, som er i dårlig stand. Kommunens svar blev en lukkeplan for institutionen. Nu er lukningen sendt i høring.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke har truffet en beslutning endnu - sagen er i høring, siger Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand, Lissie Kirk (S).

Formanden håber på mange gode løsningsforslag i høringsprocessen, men når hun skal finde på bare ét, der potentielt kan stå i vejen for at Føllehavegård bliver lukket, må hun komme til kort:

- Vi har jo ikke et andet sted. Altså jeg har ikke nogle tanker på, hvad der skulle komme af forslag. Forvaltningen har jo endevendt den bygningsmasse, vi har, og der er ikke nogle andre muligheder, siger Lissie Kirk.

Forsømt bygning De pårørende mener ikke, at I ved, hvilke borgere I kommer til at flytte væk.

- Det er jeg ikke enig i. Vi har været på besøg i februar sidste år, så vi ved ganske udmærket, hvilken beboergruppe de er, og hvilke behov de har. Netop fordi vi har fået påbud, er vi nødt til at handle og give borgerne et bedre tilbud, der passer til deres behov.

Du kan jo ikke kommentere på enkeltsager, men en skal på Agerbækhuse, hvor han ikke kan blive skærmet, som han skal.

- Det er klart, at de skal have det tilbud, der passer til dem, og de skal skærmes til det behov, de har. Og det forventer jeg også. Det skal køre helt, som det plejer lige som, hvis nyvisiterede borgere skal have et tilbud. Det lægger vi stor vægt på, og det er forvaltningen også meget opmærksomme på. På den måde er jeg ikke bekymret, men jeg kan godt forstå bekymringerne hos de pårørende.

Kan man ikke sige, at I har forsømt at redde bygningerne?

- Jo, bygningsmæssigt. Og der kunne jeg godt have ønsket det bedre. Men samtidig skal jeg sige, at vi har fantastiske medarbejdere og ledere, som hver dag gør en forskel for borgere og beboere.

Institutionen stod jo tidligere i anlægsplanen i budgetaftalen. Hvorfor er den pillet ud?

- Økonomien så noget anderledes ud, end vi havde forventet ved valgperiodens start, og det har gjort, at alle ikke igangsatte anlæg er pillet ud, siger Lissie Kirk.

Både Vemmedrupskolen og Køge Stadion er blevet renoveret, hvorfor kunne det lade sig gøre under det stramme budget?

- Vi som politikere er hele tiden ude i en benhård prioritering. Med en skole med flere hundrede elever kontra en mindre institution. Det kan lyde forkert, men det er en benhård prioritering.

Den prioritering har udløst frustration til pårørende på Føllehavegård, hvad mener du om det?

- Jeg anerkender de pårørendes syn på det her.

Hvilket ansvar står I med, hvis Føllehavegård lukker?

- Det, som Køge har ansvar for, er tre beboere. Med de øvrige er der andre kommuner, som skal finde tilbud til. Men jeg vil sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at finde en så god løsning som muligt.

Lissie Kirk oplyser, at udvalget i efteråret skal arbejde med hele det specialiserede område som tema. Der skal de diskutere, hvad det specialiserede område er, hvad kommunen vil med det, hvad de vil være kendt for på området, og hvad de kan gøre uden så mange penge.

- Kan man skabe et flertal for at kigge på den bygningsmasse, vi har. Og vil byrådet noget nybyggeri til vores handicappede, eller hvad vil de øvrige partier, siger hun.

I aften den 21. august bliver der afholdt møde for pårørende til beboerne på Føllehavegård, hvor der skal diskuteres løsninger og fremtid. Formanden for Køge Kommunes handicapråd, Lars Kunov, er en af deltagerne på mødet.