- Der er nødt til at kunne være en fortælling om Muhammed-tegningerne, for det er et klart billede på, at vi har ytringsfrihed i Danmark, understreger udvalgsformand Mads Andersen (K). Foto: Thomas Olsen

Udvalgsformand om brug af satiretegninger: - Vi skal ikke bøje os

De fleste kender sikkert tegningen. Det runde ansigt af en mand med stort, sort skæg og en tikkende bombe i turbanen. Karikaturtegneren Kurt Westergaards omstridte Muhammed-tegning har i mange år været flittigt debatteret, og nu er debatten bluset op igen - både herhjemme og i udlandet - efter at den 47-årige skolelærer Samuel Paty blev dræbt på brutal vis i en forstad til Paris for godt og vel ti dage siden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her