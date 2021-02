Udvalgsformand Niels Rolskov erkender, at det har været et tungt arbejde at få sat mere gang i arbejdet med at øge kommunens biodiversitet. Foto: Torben Thorsø

Udvalgsformand erkender: - Ikke imponerende

Køge - 28. februar 2021 kl. 08:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

- Den ligner lidt for meget den forrige undersøgelse - det er ikke imponerende, konstaterer formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune Niels Rolskov (EL) efter at have kigget på den nye analyse fra Danmarks Naturfredningsforening over »Damnarks naturkapital«.

Analysen placerer Køge Kommune på en lunken 42. plads ud af landets 98 kommuner - én plads bedre i forhold til den forrige analyse fra 2017.

Mod bedre tider Niels Rolskov forsikrer, at der er bedre tider på vej. I 2020 fik Køge Kommune en skovpolitik og har afsat i 2021-budgettet 1,5 millioner kroner over de næste tre år til at gøre noget godt for biodiversiteten og udbredelsen af mere skov inden for kommunegrænsen.

Målet er primært at sikre, at når skov i kommunen ryddes på grund af byudvikling eller lignende og skal erstattes med ny skov, skal den nye skov rejses i Køge Kommune.

Dernæst, at Køge Kommune udpeger eksisterende, kommunale skovbevoksede arealer til urørt skov samt arbejder med at omlægge driften af de resterende kommunale skove til naturnær drift. Det vil blandt andet sige, at døde træer og grene ikke fjernes, men i stedet får lov at ligge i skoven og bidrage til at øge biodiversiteten, fremgår det af en inspirationspjece fra kommunen.

- For nogle år siden blev en skov genrejst i Ringsted. Det er de sikkert glade for i Ringsted, men den fejl begår vi ikke igen. Den nemmeste måde at øge biodiversiteten er at plante ny skov. Vores store udfordring er, at vi har en udbredt monokultur i Køge Kommune og der er ikke ret mange husdyr som man havde i gamle dage, konstaterer udvalgsformanden.

Mindre skove på vej Køge Kommune har et areal på cirka 257 kvadratmeter. Heraf er cirka 20 procent dækket af skov. Skovene i kommunen er primært ejet af de store godser, herregårde og stiftelser: Gl. Kjøgegaard, Vallø Stift, Giesegaard, Svenstrup og Bregentved.

Mange af skovene er ældre fredskove. Det betyder, at de ikke må ryddes uden, at der plantes erstatningsskov et andet sted. Skoven på Åsen ved Gl. Kjøgegaard er en af de mest velkendte og mest besøgte.

Nye mindre skove er på vej andre steder - blandt andet ved skydebanen i Herfølge og mindre private skovområder i hele kommunens geografi. Også Ejby Mose og Valore Mose i den nordvestlige del af kommunen er indsatsområder for den kommunale indsats.

- Det handler også om, hvordan vi vedligeholder vores grøfter. Der vil vi gerne have lokalsamfundene på banen. For eksempel kunne man vælge at slå græsset i grøftekanter én gang om året i stedet for hver fjortende dag - så der kom flere planter og insekter. Andre steder kunne vi kigge på flere grønne tage. Vi har allerede noget i Strædet og på parkeringshuset ved siden at stationen, siger Niels Rolskov som også antyder, at det planlagte p-hus på Søndre Strand også kunne egne sig til et grønt tag.

Københavns køkkenhave Udvalgsformanden håber, at det i de kommende år vil lykkes at udbrede inspiration og lyst blandt borgerne til at bidrage til en mere alsidig natur. Han ser for eksempel gerne en fremtid, hvor frugter og grøntsager til københavnske spisesteder bliver indkøbt i Køge.

- Der er nogle, der har sagt, at jeg er ophavsmanden til udtrykket »Køge som Københavns køkkenhave«. Det tager jeg gerne på mig og jeg tror, der er interesse for det. Vi spiser mere grønt og der er mange, der gerne vil have et bedre co2-regnskab - for eksempel ved at købe varer lokalt i stedet for eksempelvis i Spanien, mener han.

Rolskov erkender, at det har været en tung udfordring at få arbejdet for en mere biodivers kommune op i gear.

Men med en ny skovpolitik og et budget at arbejde med, er forudsætningerne omsider på plads for indsatsen, mener han. Udover skovkataloget udsender kommunen pjecen »Mere liv i din have«, der henvender sig til private haveejere med interesse for emnet.

Her kan man blandt andet læse om vilde græsplaner, etablering af insekthoteller, sommerfugle i haven og få tips til, hvordan haven får de bedste forudsætninger for et rigt plante- og dyreliv.

- Vi skal rykke Niels Rolskov håber selvsagt, at det lange forarbejde for at få Køge længere op ad listen blandt alsidigt grønne kommuner omsider bærer frugt.

- Det er vores ambition, at vi skal rykke markant. Det har været et tungt hjul at få op i omdrejninger - vi startede helt fra nul for fire år siden. Faktisk fra minus. Vi har arbejdet efter »brandmandens lov« og koncentrerede os i første omgang om at få stoppet ødelæggelserne, inden vi prøvede at etablere nyt. Nu sætter vi gang i nogle ting og så må vi se, hvordan det udvikler sig de kommende år.