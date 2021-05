Man bør forlænge perioden, så skoler og uddannelser får mere tid til at bruge de penge, de tidligere på året fik tildelt, lyder det fra udvalgsformand Mads Andersen (K). Foto: Henrik Fisker

Udvalgsformand ærgrer sig over ubrugte penge

Køge - 26. maj 2021 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Det er åndssvagt. Det er virkelig ærgerligt.

Den konservative politiker Mads Andersen, der er formand for skoleudvalget i Køge Kommune, ærgrer sig over, at mange ungdoms- uddannelser - inklusiv Køge Gymnasium - ikke kan nå at bruge alle de penge, de tidligere på året fik af partierne på Christiansborg til at styrke undervisning og trivsel for de unge.

Forlæng perioden Han bakker om op at forlænge perioden, så uddannelserne får mere tid til eksempelvis at stable arrangementer og bedre undervisningen på benene, fremfor at de skal aflevere overskydende penge tilbage efter den 25. juni.

- Jeg håber, man finder ud af at køre det videre. Man bør forlænge perioden, hvori skolerne kan bruge pengene, for bare fordi skoleåret slutter, stopper trivslen jo ikke med at være vigtig. Hvis de kunne få lov til at bruge pengene inden nytår, ville det være at foretrække, siger Mads Andersen.

Skolerne har travlt Han peger på, at man fra partiernes side med aftalen om at styrke fagligheden og trivslen efter et år med corona og nedlukning har forsøgt at få pengene ud og arbejde med det samme.

- Der har været et håb og et klart signal om, at det skulle være nu, og at pengene skulle bruges med det samme. Det har skolerne været helt klar over, men de har også travlt med alt muligt andet, pointerer udvalgs- formanden.

Mads Andersen sidder ligeledes i Folketinget for de Konservative, som vikar for det sygemeldte medlem Naser Khader, og han er klar til at se på, hvad partiet kan gøre centralt for at presse på for en ændring.

- Det skal jeg lige finde ud af. Jeg kunne forestille mig, at vi indgår i en snak om, hvordan vi kan løse det her, men det skal jeg først undersøge, forklarer Mads Andersen.