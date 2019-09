I 2018 holdt politikerne i Køge flere gange hånden over Sct. Georgs Gårdens Børnehave. Nu skal de igen drøfte en mulig lukning. Foto: Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Udvalgsformand åbner døren på klem for lukningstruet børnehave

Køge - 24. september 2019 kl. 06:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som beskrevet i lørdagens udgave af DAGBLADET Køge er et forslag om at lukke Sct. Georgs Gårdens Børnehave sendt i høring af politikerne fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Når høringssvarene er kommet tilbage, og politikerne i udvalget har kigget nærmere på disse, skal spareforslaget efter alt at dømme drøftes videre i Børneudvalget.

Her påpeger udvalgsformand Pernille Sylvest (S), at det i første omgang handler om at tage til efterretning, at bygningen er i ret dårlig stand, og at det vil koste nogle penge at sætte den i stand.

- Det er et parameter, som vi forholder os til. Nu er det sendt i høring, og så må vi afvente de tilbagemeldinger, der kommer fra de forskellige parter og se, om der er nogen løsningsmuligheder, siger socialdemokraten.

Hun fortæller, at Børneudvalget tidligere i år har haft dialogen om, at det kunne give mere mening at »samle kræfterne i færre børnehaver«, men udvalgsformanden slår fast, at det ikke er et reelt ønske.

- Men givet omstændighederne er det værd at overveje. Bygningen trænger til en ordentlig renovering, og derudover synes børnehaven selv, at de har svært ved at få økonomien til at løbe rundt, påpeger Sylvest.

Her henviser hun til, at Sct. Georgs Gårdens Børnehave i august søgte kommunen om et ekstra driftstilskud på 400.000 kroner for 2020.

En dør på klem - Det hænger jo sammen med mange års nedprioritering af bygningerne, ligesom man så med Vemmedrupskolen. Det er en svær kabale at få til at gå op, men når bygningen er dårlig, og færre børn vælger børnehaven, er det værd at overveje, siger Pernille Sylvest.

Hun påpeger dog, at man skal forsøge at finde en løsning, som også gavner daginstitutionen i Borup. Derfor opfordrer udvalgsformanden Sct. Georgs Gårdens Børnehave til at gå dialog om, hvordan man kan fastholde institutionen, eksempelvis i andre bygninger.

I spareforslaget er der blandt andet lagt op til, at bygningen blot skal lukkes ned midlertidigt og åbnes igen, når børnetallet stiger igen. Hvad tænker du om den løsning?

- Det skal vi have en drøftelse om, og hvis det kommer til det, skal man overveje, om den nuværende placering er rigtig. Der er nye boliger på vej i Borup, så måske kunne en anden placering være bedre, og måske skal der bygges noget nyt, foreslår Sylvest med henvisning til området omkring Møllebanken, hvor kommende boliger skyder op.

Lever et sårbart liv For udvalgsformanden handler det om, at man som kommune er nødt til finde besparelse for at få budgettet til at gå op.

- Vi har lovet hinanden, at vi skal finde alle de penge, vi kan, og det betyder, at nogle beslutninger, som er ærgerlige, bliver nødvendige. Dermed ikke sagt, at lukningen af børnehaven er nødvendig, forklarer Pernille Sylvest.

Børnehaven kritiserer, at de gang på gang bliver taget frem som en mulig besparelse. Hvad mener du om det?

- Det kan jeg godt forstå, de er rigtige ærgerlige over, men det er et vilkår, at vi skal kigge på kommunens bygningsmasse, når økonomien er så stram, som den er. Det er de sårbare områder, som kommer i spil mange gange, og de lever derfor et sårbart liv, men vi gør, hvad vi kan for at passe på dem. En høring er ikke det samme som, at børnehaven lukker, fastslår Pernille Sylvest.