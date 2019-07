Hans Erik Olsen og hans veninde Inge er begge blinde og derfor utrygge ved, at der kommer så mange forskellige og derfor ofte ukendte hjælpere i deres hjem. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Udvalgsformand: - Hjemmehjælpernes visning af ID-kort er ikke til diskussion

Køge - 19. juli 2019 kl. 15:53 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en historie i DAGBLADET er det blevet indskærpet over for de kommunale hjemmehjælpere, at der skal vises ID-kort, hvis en borger beder om det.

I sidste uge kunne man her på siderne læse om Hans Erik Olsen og hans veninde Inge, der begge er blinde, som klagede over alt for mange vikarer blandt deres hjemmehjælpere og især, at flere af dem ikke ville elle rkunne vise ID-kort.

- Vi er jo nødt til at vide, hvem det er, vi lukker ind i vores hjem, sagde Hans Erik Olsen.

- Så jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal diskutere i over en halv time med en person, der ikke vil vise sit ID-kort.

- Og en anden var nødt til at køre hjem efter kortet, fordi hendes datter havde fået det til at lege med, forklarede han.

Og den historie falder bestemt ikke i god jord hos formand for Ældre- og sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen (DF).

- Det er jo fuldstændigt uacceptabelt, siger han.

- Vi har jo lige præcis tidligere i år haft problemer med tricktyve og endda falske hjemmehjælpere, og i den anledning har vi helt konkret opfordret borgerne til at bede om at se ID-kort, hvis de er i tvivl om, hvem de er ved at lukke ind i deres hjem.

- Og så er det da helt forrykt, at der står en hjemmehjælper, som ikke vil vise sit ID-kort, siger Bent Sten Andersen.

- Jeg har drøftet sagen med velfærdsdirektør Mette Olander, og hun er helt på linje med mig. Vi lægger os fladt ned og undskylder over for parret, og det er så blevet indskærpet, at det ikke er til debat, om man vil vise sit ID-kort - og det skal man selvfølgelig altid have på sig, når man er på arbejde.

Med hensyn til de mange forskellige vikarer, som også har skabt en vis utryghed i hjemmet hos Hans Erik og Inge, så har Bent Sten Andersen noget sværere ved at tilbyde en løsning nu og her.

- Det er ingen hemmelig at vi både i udvalget og i forvaltningen kæmper en lang og sej kamp mod det voldsomme vikarforbrug, men vi har trods diverse forskellige tiltag og kampagner stadig svært ved at få besat alle de stillinger inden for omsorgsområdet, som vi gerne vil, forklarer han.

- Samtidig vil vi jo altid være udfordret her i ferieperioden, hvor mage af de fastansatte i sagens natur ikke er på arbejde.

- Men vi arbejder benhårdt på at stramme organisationen op, og det lykkes også langt hen ad vejen, men det er et langt, sejt træk, og vi har stadig udfordringer - som eksempelvis med Hans Erik og Inge - og det er både det politiske system og forvaltningen opmærksomme på.