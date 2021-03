Udvalgsformand: - Den nye affaldssortering er en hadegave

Se billedserie Renovationsbilerne skal også bygges om - igen, igen - og det tager let op til 10-12 måneder. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 06. marts 2021 kl. 07:16 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

I juni måned sidste år blev Regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om en ny national affaldsplan, og den indebærer blandt andet, at fra den 1. juli 2021 skal der være ens regler for sortering af affald i alle landets kommuner, hvor alle skal sortere 10 typer af affald, blandt andet plastik, tekstiler og madaffald. Aftalen går ud på, at vi skal genanvende mere og brænde mindre.

- Vi tager nu et stort skridt mod at få genanvendt mere plastik i stedet for, at det ender i naturen eller går op i røg i forbrændingsanlæggene og udleder CO2. Det har der været tilløb til i årtier, men nu har vi en konkret aftale om, at vi skal sortere mere af vores affald. Det kommer til at kræve noget af os alle sammen, og på den måde er vi alle med til at gøre en forskel for vores klima, natur og miljø. Samtidig giver det nye grønne arbejdspladser herhjemme, lød det fra miljøminister Lea Wermelin (S) i forbindelse med præsentationen af aftalen.

De færreste er klar Men - nu viser det sig i en helt ny undersøgelse blandt kommunerne, at hele 83 procent melder ud, at det ikke kan lade sig gøre at omstille affaldsindsamlingen med så kort en frist. Og næsten halvdelen af kommunerne regner med tidligst at kunne være klar i 1. halvår af 2023.

For en uge siden skriver KL, Kommunernes Landsforening på deres hjemmeside: »Både KL og en række kommuner har i efteråret, i en række høringssvar, advaret miljøminister Lea Wermelin om, at det store flertal af kommunerne ikke ville kunne leve op til kravet om at samle ind i 10 fraktioner allerede til sommer. Og nu viser undersøgelsen altså, at de får ret i deres advarsler«.

En hadegave Heller ikke i Køge Kommune bliver man klar til sommer, erkender Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget.

- Det kan vi umuligt nå, og vi har allerede søgt om dispensation - foreløbigt frem til den 1. januar 2022, siger han.

- Og det er da på mange måder noget af en hadegave, vi har fået af politikerne på Christiansborg.

- Hele den relativt nye sorteringsordning, som mange steder først for alvor er ved at blive kørt ind, skal nu laves totalt om, og det giver en lang række problemstillinger, som vi skal have løst, påpeger Niels Rolskov.

Ting tager tid Et af hovedproblemerne bliver antallet af spande til den nye sortering, der skal indeholde affald sorteret i hele ti forskellige fraktioner - hvor mange spande skal der bruges ?

- Vi prøver selvfølgelig at finde en løsning med så få spande som muligt, hvor nogle fraktioner skal sorteres enkeltvis, mens andre kan samles på den enkelte adresse og så sorteres senere, forklarer Niels Rolskov.

- Men vi skal i den forbindelse ud i en helt udbudsrunde, og den slags tager altså bare tid. Desuden skal vi også have styr på det farlige affald - hvordan skal det sorteres af borgerne, og hvordan skal det håndteres, når det skal afhentes,

- Så skal vi jo også lige have nye renovationsbiler - igen, og der ved vi fra sidste gang, at det hurtigt kan tage op til 10-11 måneder at få sådan en bil konstrueret, så den er klar til de nye spande, siger han.

- Og jeg kan da godt frygte et scenarie, hvor vi har flere skraldebiler kørende efter hinanden for at få tømt alle de forskellige spande.

Borgerne betaler Niels Rolskov peger også på, at rigtigt mange private husstande har brugt tid og penge på at få indrettet sig med de nuværende antal spande - måske med et lille hegn eller noget beplantning eller en omlægning af indkørslen, og nu skal det så laves om igen. Det er ikke rimeligt, mener han.

- Det giver både irritation og en ekstra udgift, og selvom Regeringen hævder, at den her nye ordning ikke bliver væsentligt dyrere, så er den forbundet med en række udgifter - eksempelvis til de nye renovationsbiler - og der er i sidste ende kun en til at betale, nemlig borgeren, siger udvalgsformanden.

- Og så har vi slet ikke talt om de mange boligområder med de store nedgravede affaldsanlæg. De skal også tilpasses, og det vil helt sikkert skabe problemer.

- Så det er uden tvivl godt for miljøet, men det bliver både dyrt og bøvlet. Det er et mangehovedet uhyre, slutter Niels Rolskov.