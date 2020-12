Se billedserie Hjemmeboende ældre får nu flere nye tilbud med hensyn til madlevering - blandt andet kan de få frisksmurt frokost hver dag. Arkivfoto Foto: Mie Neel

Udvalgsformand: Bedre aftensmad og nysmurt frokost til de ældre

Køge - 19. december 2020 kl. 05:49 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Ældremaden i Køge Kommune bliver i første omgang opgraderet, og hvis det står til udvalgsformanden for Ældre- og Sundhedsudvalget så skal kommunen i fremtiden selv stå for al maden til de ældre.

- Det er noget forfærdeligt hundeæde, de leverer fra Madhuset. Men det er vigtigt, at de ældre får noget ordentligt mad. Hvis man ikke er syg, bliver man det, hvis man ikke får noget at spise.

Så kontant lød det fra Dansk Folkepartis formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen, da maden til de ældre kom under kraftig beskydning ved en debataften om det gode ældreliv, som Seniorrådet i Køge havde arrangeret for knap to måneder siden.

Formanden forklarede videre på debatmødet, at han havde forestillet sig, at der skulle have været en prøvesmagning af de forskellige tilbud, da opgaven med at levere mad til de ældre sidst var i kommunalt udbud. Men der kom kun ét bud på opgaven. Fra Madhuset.

- Så der var ikke meget at vælge imellem. Men det kan jeg love, at der bliver arbejdet med, og der kommer også resultater, sagde han i oktober måned.

Og nu sker der noget. Ny leverandør på plads

- Vi har på det seneste møde i Ældre- og Sundhedsudvalget godkendt en ny alternativ leverandør - Cafe Heiss - som alle hjemmeboende ældre nu kan vælge til at levere den varme aftensmad. Den ordning starter starter pr. 1. februar i 2021, siger Bent Sten Andersen.

- Og det er en klar forbedring efter min mening.

- Jeg har som sådan ikke noget imod Det Danske Madhus, jeg synes bare ikke, der er kvalitet nok i den mad, de leverer, understreger han.

- Men Madhuset leverer stadig hovedmåltidet til vores plejecentre - de vandt jo som sagt udbuddet i 2019, og har derfor kontrakten tre år endnu.

- Derfor vil jer gerne starte en politisk proces, så vi kan få et ordentligt alternativ - for eksempel samarbejde med en anden kommune med et storkøkken eller vi skal i Køge Kommune have vores eget storkøkken på et af plejehjemmene.

Kan godt betale sig

Bent Sten Andersen og resten af udvalget har i den forbindelse været på studietur til Roskilde, hvor man netop har sit eget storkøkken, der leverer man til de ældre.

- Skulle det så koste en million mere om året, så er det hurtigt tjent ind, hvis de ældre får bedre mad, men det skal være en konkret politisk beslutning, hvis kontrakten med Madhuset eventuelt skal siges op før tid, slår han fast.

- Men under alle omstændigheder skal vi i gang allerede nu med at se på mulige alternativer og ikke først vente til den nye udbudrunde i 2023.

- Hvis jeg alene skulle bestemme, så stod der et nyt storkøkken klar til den tid, hvor vi skal have et nyt udbud, så vi selv kan levere god og sund mad til de ældre, siger Bent Sten Andersen.

- Hver eneste gang, der bliver talt om det gode ældreliv, så handler det om mad, og det skal vi som politikere selvfølgelig have fokus på.

Kan få maden smurt

Af andre nye tiltag nævner Udvalgsformanden, at hjemmeboende ældre nu kan få tilbud om at få frisksmurt mad til frokost i stedet for som hidtil en vaccumpakket madpakke

- De der gaspakkede madpakker, som ikke engang var datomærket - og de kunne jo leveres op til 18 dage efter produktionsdato - det er simpelt hen så uappetitligt, og det kan vi ikke være bekendte at servere for vores ældre, siger han.

- Nogen kan lide det - men andre kan ikke og de skal have et alternativ. Så nu tilbyder hjemmeplejen i stedet for at smøre madpakker, når de kommer ud i de forskellige hjem. Og de kan eventuelt også hjælpe med at få købt mad, så der er noget i køleskabet.

Endelig nævner han, at kommunens egen kantine har budt ind og blandt andet leverer fuld døgnkost til Sandmarksbo og flere andre plejehjem i kommunen.