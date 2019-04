I slutningen af marts kom en gruppe af forældre til børn med handicap med hård kritik af sagsbehandlingen i Køge Kommune. Nu inviterer udvalgsformændene Pernille Sylvest (billedet) og Mads Andersen forældrene til dialog.

Udvalgsformænd inviterer kritiske børneforældre til dialog

Køge - 15. april 2019 kl. 17:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et ønske om at lytte til forældre til børn med særlige udfordringer inviterer udvalgsformændene for Børneudvalget og Skoleudvalget til dialogmøder. Formålet er at lytte til de familier, der oplever, at de ikke bliver hørt i sager, som handler om deres børn.

Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Forældrene i kommunen skal nemlig opleve, at der bliver lyttet, når frustrationerne melder sig. Derfor inviterer skoleudvalgsformand Mads Andersen og børneudvalgsformand Pernille Sylvest forældre, som oplever, at deres børn har problemer, der ikke bliver løst, til dialogmøder. Det kan både dreje sig om børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og børn med andre udfordringer.

I første omgang er der planlagt dialogmøder tre torsdage op til sommerferien i tidsrummet klokken 16.30-18.00. Dialogmøderne kommer til at foregå i Køge Kommunes Borgerbetjening, hvor de forældre, der er interesserede, booker sig ind på en tid.

Brug for klarhed Invitationen sker som et ønske fra de to udvalgsformænd om at lytte til de forældre, der er frustrerede over eksempelvis sagsbehandling eller skolens håndtering af deres barns vanskeligheder. Der bliver ikke mulighed for at sagsbehandle på møderne, i stedet er formålet at lytte og blive klogere på forældrenes ønsker.

- Vi kan jo høre, at der sidder nogle forældre, der er frustrerede over det system, de træder ind i, når deres barn har brug for hjælp. Vi tror ikke, at vi kan løse alle udfordringer på denne måde, men vi kan se, at der er brug for at få skabt klarhed over, hvad det er, forældrene ønsker, at Køge Kommune skal skabe mere lydhørhed for. Ved vores fælles mødevirksomhed, kan vi forhåbentlig løfte nogle temaer videre, som vi kan se, det er vigtigt at arbejde på, siger Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget, i pressemeddelelsen.

Også skoleudvalgsformanden ser det som en god mulighed for at blive klogere på forældrenes udfordringer.

- Når et barn har udfordringer af den ene eller anden art, stiller det krav til skolen, der skal finde løsninger. Jeg ved, at vores skoler arbejder målrettet og flot med inklusion. Men det er ikke altid nemt. Jeg glæder mig til at blive klogere på forældrenes oplevelser i den forbindelse, siger Mads Andersen (K).

Forældre, der gerne vil tale med politikerne, skal sende en mail til buf@koege.dk med tilmelding til et dialogmøde med de to udvalgsformænd. Der er lagt op til, at et forældrepar ad gangen taler med udvalgsformændene. Der er planlagt tre tidsrum inden sommerferien, nemlig torsdag den 2. maj, torsdag den 16. maj, torsdag den 6. juni, alle tre dage klokken 16.30-18.00. Efter sommerferien inviteres til dialog den tredje torsdag i måneden.

