Det sidste ord om postnummersagen fra Køge Kommune er ikke sagt endnu. Klima- og Planudvalget agter således at anke PostNords beslutning om at bevare postnummer 4100 Ringsted i Køge Kommune. Foto: eecst02

Udvalg vil anke PostNords afslag

Køge - 10. oktober 2019 kl. 19:37 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med to klare afslag fra PostNord hidtil ser det mere end svært ud at få ændret postnummer 4100 Ringsted til 4632 Bjæverskov i den sydvestlige del af Køge Kommune.

Læs også: PostNord afviser klart at smide 4100 Ringsted ud

Ikke desto mindre nægter Plan- og Klimaudvalget at give op, skriver DAGBLADET.

Udvalget vil nu sende en anke af afgørelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i håbet om at få taget sagen op igen.

Men hvad får udvalget til at fortsætte kampen i stedet for at give op, når man har de særdeles detaljerede afslag in mente?

- Der er fuld enighed om, at vi ikke giver op. Når vi har muligheden for at anke til styrelsen, så vælger vi da det, siger Niels Rolskov (EL), formand for udvalget, til DAGBLADET.

Venstres Ken Kristensen er desuden klar til at løfte spørgsmålet for transportministeren.

- Vi har møder med ministeren i andre sammenhænge, og her er det oplagt at løfte problematikken. PostNord erkender jo, at der har været visse udfordringer og uhensigtsmæssigheder med leveringen af pakkepost, som de kan rette op på inden for en måned, så vi giver ikke op, siger han til DAGBLADET.

Venstremanden henviser med sidstnævnte til, at PostNord i sit afslag om postnummerskiftet skriver følgende:

»Et andet argument, der bliver fremført i ansøgningen, er, at man som borger i Gørslev kan komme ud for at skulle køre 15 km til Ringsted for at hente sin pakke. Dette forhold har intet med postnummeret at gøre, og hvis det har været tilfældet, er vi enige i, at det ikke er hensigtsmæssigt.

Derfor sikrer vi, at de pakker, som vi ikke kan aflevere hjemme på adressen hos modtagerne i Gørslev-området, fordi man ikke er hjemme, fremadrettet bliver lagt til afhentning på PostNords udleveringssted hos OK Plus i Slimminge. Det er på plads indenfor en måned. Desuden kan man i mange netbutikker selv vælge, hvor man vil hente sin pakke, og man kan frit vælge, om den skal leveres hjemme eller leveres direkte til f.eks. OK Plus i Slimminge eller til SuperBrugsen i Bjæverskov. En anden mulighed er vores gratis service Modtagerflex, hvor man kan få leveret sine pakker et aftalt sted på adressen, selvom man ikke er hjemme.«

