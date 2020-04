Udtjent airdome synger på sidste vers

Det ligger fast, efter at Kultur- og Idrætsudvalget mandag blev enige om, at airdomen til sommer skal rives ned og skrottes efter knap fire års tjeneste. Airdomen blev opsat tilbage i 2016 som følge af den dengang desperate mangel på halkapacitet i det centrale Køge.

Midlertidig hal

Airdomen var hele tiden blot tiltænkt en midlertidig rolle, mens Køge Idrætspark-projektet og særligt hal 3 tog form. I takt med at halbyggeriet blev en anelse forsinket, bestod behovet for at lade airdomen stå. Det behov blev ikke mindre, da der pludselig opstod vandskader i Køgehallerne, hvilket fik Kultur- og Idrætsudvalget til at forlænge aftalen om driften af airdomen, som blandt andet betyder, at Køgehallerne finansierer denne i indeværende år.