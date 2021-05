Den skal ikke gå langs Holmebækvej. Der er boliger meget tæt derpå, derfor giver det ikke mening at trække en stærkt trafikeret vej lige der forbi, siger Erik Swiatek (S). Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Udspil fra formand: Sådan kan Stevnsvejens linjeføring være Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udspil fra formand: Sådan kan Stevnsvejens linjeføring være

Køge - 20. maj 2021 kl. 14:13 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Indtil videre har formanden for Teknik- og ejendomsudvalget i Køge Byråd holdt kortene tæt til kroppen om, hvilken linjeføring for en kommende statsvej fra Stevns til Sydmotorvejen, han anser for den bedste. I dag løfter Erik Swiatek imidlertid sløret for de tanker, som han vil tage med, når udvalget på tirsdag skal drøfte, hvilken linjeføring, som Køge Kommune skal pege på i sit høringssvar til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse.

Her peger han på den linje, som bliver betegnet som alternativ 5 i Vejdirektoratets forundersøgelse.

- Lige nu går diskussionen kun på, om Køge kan tilslutte sig, at vi tager en linjeføring, der er nordligere, end den der er blevet forkastet og i stedet pege på en linjeføring, der går nordligere, men syd om Herfølge, siger Erik Swiatek (S).

Afviser Holmebækvej Forslaget tager sit udgangspunkt fra Stevnsvej mellem Strøby og Strøby Egede, krydser Køgevej syd om Vallø By og syd om Vedskølle og syd om Herfølge. Ifølge denne linjeføring skal vejen derefter ramme den eksisterende Holmbækvej syd for Herfølge. Men lige dette punkt er Swiatek ikke enig i.

- Den skal ikke gå langs Holmebækvej. Der er boliger meget tæt derpå, derfor giver det ikke mening at trække en stærkt trafikeret vej lige der forbi. Men det ændrer ikke på, at det er en variant af alternativ 5, der vil gavne Køge Kommune mest muligt for at aflaste trafikken fra Store Heddinge, Strøby Egede og Hårlev, siger Erik Swiatek.

Hvis vejen ikke skal gå langs Holmebækvej - hvor så?

- Så skal der laves en ny vej, der ligger lidt sydligere, siger Erik Swiatek og understreger, at dette blot er tanker forud for mødet i Teknik- og ejendomsudvalget.

- Vi har sagt, at hvis vi skal blive enige med Stevns, begynder det at ligne den linjeføring. Men vi har heller ikke truffet nogen beslutning, lyder det fra formanden.

Lytte til borgerne Erik Swiateks udtalelse kommer i forlængelse af, at næstformand i Teknik- og ejendomsudvalget Torben Haack (SF) tirsdag gjorde klart, at han vil lægge sig op af de ønsker, som borgerne i de berørte områder i Køge Kommune har.

- Jeg har stor respekt for, at Torben Haack melder sin politiske holdning ud, før vi har set det mulige fællessvar, som vi arbejder på at skrive i høringsvaret. Han er jo næstformand i Teknik- og ejendomsudvalget, siger Erik Swiatek.

Swiatek går dog samtidig i rette med Torben Haacks udtalelse om, at han er politiker i Køge, og ikke på Stevns, og at Haack derfor vil lytte til ønskerne fra beboerne i lokalområdet, som linjeføringen eventuelt skal gå igennem.

- Der siger han inddirekte, at vi andre ikke lytter til Køges borgere. Men jeg lytter til Køges borgere, herunder også de titusinder af borger, der hver dag bliver mødt af tusindvis af biler, der kører ind fra Stevns ad Værftsvej, Københavnsvej, Ringvejen og Strandvejen. Dem repræsenterer vi også, og det er også Køgeborgere, påpeger Erik Swiatek.

- Hvis der ikke sker noget, vil belastningen igennem Køge i 2030 være mellem 17.000 og 20.000 biler i døgnet, siger han.

Ønsker special-udvalg For at sikre de berørte borgere medindflydelse, planlægger Erik Swiatek at bede forvaltningen i Køge Kommune om at undersøge muligheden for at nedsætte et såkaldt §17 stk. 4-udvalg, altså et hurtigtarbejdende specialudvalg. Det skal indeholde repræsentanter både Stevns' kommunalbestyrelse og Køges byråd, samt repræsentanter for de lokalområder, som linjeføringer kommer til at berøre. Det skal nedsættes, når Køge og Stevns kommuner har sendt deres høringssvar på Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af mulige vejstrækninger.

- Det er ikke færdige streger på et kort. Når vi skal at finde ud af, hvor linjeføring skal være, er det vigtigt, at man tager interessenterne med i debatten, herunder også Vallø Stift. Det er ikke meningen at køre hen over folk, siger Erik Swiatek.

Motorvejsudvidelse Derudover, så støtter Swiatek et forslag fra Torben Haack om, at Sydmotorvejen skal udbygges til at være seks-sporet.

- Jeg er fuldstændig enig med min næstformand i, at udvidelsen af motorvejen også er vigtig. Ellers flytter vi bare biler ud på en vej, der allerede er smækfyldt. På den lange bane bliver Folketinget nødt til at adressere, at Stevns-trafikken kommer ud, hvor Næstved-trafikken kører ved Rønnede.

Er det et realistisk ønske?

- Lige nu er det nok ikke realistisk, men på at tidspunkt er de nødt til at forholde sig til det, når Femern-forbindelsen er klar, for de biler skal den vej. Men det er på den lange bane, siger Erik Swiatek.

Det ekstraordinære møde i Teknik- og ejendomsudvalget holdes på tirsdag den 25. maj inden byrådsmødet i Køge Kommune.