Projektforslaget til Køge Idrætsparks »Stadion fase 2« er nu på vej gennem de politiske udvalg, og foreløbig ligner det et nej til yderligere 500 siddepladser på en stilladstribune. Illustrationen her viser, hvordan et færdigbygget Køge Idrætspark om en del år kan komme til at se ud. Illustration: C.C. Contractor/Cubo Arkitekter

Udspil: Nej tak til flere siddepladser i idrætspark

Køge - 10. juni 2018 kl. 08:24 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nuværende ser det ikke ud til, at et forslag om at etablere en stilladstribune med 500 ekstra sæder, modsat den faste tribune i Køge Idrætspark-projektet, bliver til virkelighed.

Et flertal i Kultur- og Idrætsudvalget har i hvert fald anbefalet ikke at følge forslaget, men da sagen både skal gennem Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd er intet afsluttet endnu. Punktet er en del af det samlede projektforslag til stadiondelen, som nu skal godkendes politisk, inden byggeriet for alvor tager fart.

- Vi skulle så forholde os til det idrætsfaglige perspektiv, siger kultur- og idrætsudvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) til DAGBLADET og fortsætter:

- Og selvom det kunne være fint med den grydestemning, som en ekstra tribune måske ville medføre, må vi også tage højde for, at det er til 1. divisions-kampe og ikke superligakampe. Derfor anbefaler jeg ikke dette, men det kan jo godt være, at Økonomiudvalget mener noget andet, siger Anders Ladegaard Bork videre.

Han påpeger, at der naturligvis er en ny situation den dag, hvor HB Køge eventuelt måtte rykke op i Superligaen, for så vil man skulle forholde sig til de DBU-krav, der knytter sig til et superligastadion.

