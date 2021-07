STC er vokset markant, og nu er der ikke mere plads. Foto: Tony Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Udsolgt: Transportcenter melder om røde lamper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Udsolgt: Transportcenter melder om røde lamper

Køge - 06. juli 2021 kl. 08:13 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Skandinavisk Transport Center (STC) har stor succes. Faktisk er det gået så godt for transportcenteret, at man nu ikke har flere kvadratmeter at tilbyde.

- Havde jeg en million kvadratmeter mere kunne jeg sælge dem i morgen, siger Thomas Elm Kampmann, der er direktør for STC og Køge Havn og fortsætter:

- Nu bliver vi nødt til at stoppe op i øjeblikket, men behovet for logistikgrunde er nærmest umætteligt.

Senest har Logicenters Danmark indgået en aftale om at opføre en terminal på 6900 kvadratmeter for transportvirksomheden BHS Logistics i STC.

- Den seneste handel med BHS Logistics og Logicenters Danmark betyder, at vi nu ikke har flere ledige kvadratmeter at sælge i Skandinavisk Transport Center. Vi har udviklet på 2,5 mio kvadratmeter, har Thomas Elm Kampmann, der også er byrådsmedlem for Konservative, tidligere udtalt.

Nu er det populære erhvervsområde nået et punkt, hvor der ikke er mere jord tilbage at udvikle på.

Derfor ser direktør Thomas Elm Kampmann frem mod en kommende politisk dialog om erhvervsgrunde i Køge Kommune.

- Køge kommune arbejder lige nu på en erhvervsmæssig strategi, som handler om, hvad der skal ske med de tilgængelige arealer, som kommunen råder over. Indtil den er klar, må vi afvente.

I den nyligt offentliggjorte »Forslag til Kommuneplan 2021«, som Køge Kommune har sendt i offentlig høring, nævnes et område ved Bjæverskov som en mulighed for nyt areal til transport- og logistikvirksomheder.

- Ved Bjæverskov Vest er der mulighed for at etablere yderligere areal til transport- og logistikvirksomheder. I de kommende år, vil byrådet se på mulighederne for i højere grad at udvikle området til produktionserhverv med flere arbejdspladser, bliver det beskrevet i planen.

Thomas Elm Kampmann er meget ihærdig i forhold til at holde alle muligheder åbne for nye arealer. Han fortæller dog, at et område ved Bjæverskov Vest er interessant .

- Bjæverskov Vest kunne være en mulighed for STC, men det er en del af den snak, som skal tages i den kommende tid. Vi holder alle muligheder åbne.