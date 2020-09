Udskyder uddelingen af integrationspriser til 2021

I en udsendte pressemeddelelsen beskriver Integrationsrådet det som »en vigtig opgave, fordi den giver en unik mulighed for at skabe opmærksomhed omkring de mange gode og positive eksempler, der findes her i Køge på virksomheder, foreninger og enkeltpersoner, der hver dag året rundt gør en stor indsats for at få vores nye medborgere til at blive en del af det danske samfund. Og så er den vigtig, fordi den understreger, at vi i Køge Kommune mener, at initiativer og tiltag, der fremmer integrationen, er værd at belønne.«