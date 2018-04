Se billedserie Det skaber nyt håb for en løsning, at forligsmanden har udskudt konflikten, siger Martin Juul Andersen, fællestillidsmand i BUPL.

Send til din ven. X Artiklen: Udskudt konflikt: Tillidsmænd er håbefulde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udskudt konflikt: Tillidsmænd er håbefulde

Køge - 18. april 2018 kl. 16:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række tillidsmænd i Køge Kommune tager positivt imod forligsmand Mette Christensens beslutning om at udskyde en konflikt med op til 14 dage mere. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Uvisheden har hele tiden været der, så egentlig nærer det et håb. Nu er der 14 dage ekstra. Det skaber et ny håb for forhandling, for det må være en af grundene til, at man udskyder, at man stadig kan nå en aftale, siger Martin Juul Andersen, der er tillidsmand for pædagogerne på Sct. Nicolai Skole i Køge og fællestillidsmand for skolefritidsområdet i Køge Kommune under BUPL.

Ifølge ham er stemningen fortsat god på arbejdspladsen, trods uvisheden.

Der er også optimisme hos Køge Kommunes socialpædagoger, fortæller fællestillidsmand Karsten Stegmann.

- Vi er positivt stemt. Vi tager udsættelsen som et signal på, at parterne er ved at nå hinanden, så vi er fortrøstningsfulde. Vi håber og tror på, at der bliver landet en aftale i nærmeste fremtid. Jeg tror ikke, at nogen er tjent med en stor konflikt, siger han og fortæller, at udviklingen bliver fulgt tæt.

I økonomiafdelingen på Køge Rådhus, hvor DJØF-medlemmerne også vi blive lockoutet i tilfælde af en konflikt, er stemningen afventende og spændt.

- Vi havde håbet, at der var kommet en aftale i nat, men hvis det er det, der skal til, at de skal bruge mere tid, så er det ok, siger Marietta Svarre, der er tillidsmandssuppleant for DJØF-medlemmerne i Køge Kommune.

Hvis ikke det lykkes at opnå en aftale i forligsinstitutionen, vil en strejke bryde ud den 8. maj. Denne vil dog kun ramme Køge Kommune meget lidt, fordi mindre end 20 medarbejdere er udtaget til strejke. Til gengæld vil Køge Kommune blive ramt af omfattende lockout, hvis den vil træde i kraft den 12. maj.