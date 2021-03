Udsatterådet om Åben Rådgivning: - Der er kommet en anden kultur

Udsatterådet i Køge Kommune, der består af både brugere, pårørende, fag-professionelle og politikere, holdt for nylig et møde, hvor et af temaerne var Åben Rådgivning.

Rådgivningen er tilbud til borgere over 18 år, som har brug for råd og vejledning til at løse de udfordringer eller problemer, de oplever i deres hverdag. Eksempelvis hjælp til e-boks eller at få søgt en bolig.