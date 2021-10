Flere medlemmer af Udsatterådet i Køge så gerne, at deres formand ikke var politisk udpeget. Foto: Social- og ældreministeriet

Udsatterådet: VI vil selv have formandsposten

Køge - 12. oktober 2021

Udsatterådets opgave er at rådgive Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Køge Byråd om sager, der vedrører udsatteområdet og på den måde hjælpe med at udvikle Køge Kommunes politik og tilbud.

-Men det er svært at få ting igennem, når vi oplever, at en politisk formand måske ikke har tiden eller lysten. Og vi får heller ikke holdt de møder eller udrettet alle de ting, vi gerne vil, siger næstformand Marlene Gjøstrand til Dagbladet.

- Vi vil derfor gerne bytte om på rollerne, så næstformanden er den politisk valgte og formanden bliver fra "brugersiden", tilføjer hun.

Lige nu er der kun afsat fire årlige møder, som politikerformanden kan deltage i. Det er alt for lidt. Man kan jo sagtens holde flere møder, hvis næstformanden ikke deltager, siger Marlene Gjøstrand.

Marlene Gjøstrand er selv "repræsentant med erfaring med vold i nære relationer". I rådet sidder nemlig både politikere, fagpersoner og brugere. Blandt de repræsenterede er eksempelvis også en lokal fra Landsforeningen For Nuværende og Tidligere Psykiatribrugere ligesom SAND, der er interesseorganisation for de hjemløse. Og også en repræsentant for Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter. Men her sidder også fagpersoner og eksempelvis en repræsentant fra Jobcentret. Men brugerne føler sig lidt oversete.

- Vi føler os ikke altid hørt. Og vi mener altså, vi selv bør sidde med formandsposten. Men argumentet har jo lydt, at vi "kører sådan lidt op og ned", siger næstformand Marlene Gjøstrand.

- I Handicaprådet og i Seniorrådet har de jo deres egne formænd fra brugersiden. De kører vel også "og op ned" nogle gange? Hoved og sind hører jo sammen, siger hun.

I Integrationsrådet, hvor Marlene Gjøstrand også er medlem, er byrådspolitikeren næstformand. Og det betyder, at Integrationsrådet kan holde langt flere møder. Men ikke kun det.

- Det er jo også altid formanden, der bliver inviteret til arrangementer. Var formanden i Udsatterådet fra brugersiden, kunne det jo også være, vi blev inviteret til mere. Det er ikke alle steder, de har lyst til eller brug for at møde en politiker, siger hun.

- Jeg tror, vi ville kunne få meget mere indflydelse ved at bytte om på rollerne. Vi er jo lige nu nødt til at rykke eller aflyse møder hele tiden, fordi politikerformanden ikke har tiden, siger hun.

Ny struktur på vej? Det er Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som udvælger formanden til Udsatterådet blandt de folkevalgte i byrådet.

Lige nu er det SF'er og medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Jacqueline Sporon-Fiedler, som også er formand for Udsatterådet. Hun genopstiller ikke ved næste valg. Og en ny formand skal alligevel vælges efter kommunalvalget.

- Det er selvfølgelig noget, et nyt byråd skal se på, hvordan skal sammensættes.

- Men jeg synes faktisk, jeg har gjort mit til, at det var "de udsattes råd". Og at de fik deres ting igennem. Det kan måske være svært at lave en facitliste. Men grupperne i rådet har måske nok fået ændret mere, end de måske lige er klar over, siger hun.

- Og man har i den grad i Udsatterådet også haft mulighed for at ændre ting, fordi man er i tæt kontakt til fagpersoner og embedsfolk også, tilføjer hun.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand Lissie Kirk (S) fortæller, at man godt kender til ønsket fra flere i Udsatterådet om at få en formand fra en af brugergrupperne.

- Det er ikke nyt. Sådan har det været i flere år. Men det er jo noget, der skal tages stilling til i forbindelse med kommunalvalget, når der skal laves helt ny struktur i kommunen. Men jeg ved ikke engang selv, om jeg sidder i byrådet efter kommunalvalget, så jeg kan ikke love noget som helst, siger hun.

- Jeg synes, det har fungeret godt med en politisk udvalgt formand. Men jeg ved også, at det er et stort ønske at have en brugerrepræsentant i stedet. Så jeg ville da selv være åben for at kigge på det. Det kan da godt være, at tiden er kommet dertil, siger Lissie Kirk.

Mandag var Social- og Ældreminister Astrid Krag på frokostbesøg i Køge hos Udsatterådet, som selv havde inviteret hende.

Her blev også kort luftet frustrationen over, at flere i Udsatterådet er utilfredse med, at byrådet ikke kan se pointen i at lade Udsatterådets egne brugere stille med en formand.

- Jeg tror, vi ville kunne få meget mere indflydelse ved at bytte om på det, så Udsatterådet fik en politisk næstformand og en formand fra brugersiden. Så kunne vi udrette meget mere for de udsatte i Køge Kommune, siger næstformand Marlene Gjøstrand til Dagbladet.