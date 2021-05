Se billedserie Selima Muhammed bor i Herfølge, men har ingen familie i Danmark. Derfor betyder netværket hos Røde Kors meget for hende. Foto: Henrik Førby Jensen

Udsatte familier fik fornemt besøg

Køge - 03. maj 2021 kl. 11:39 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Udsatte familiers muligheder for at have fællesskaber var på dagsordenen, da socialminister Astrid Krag (S) og generalsekretær for Røde Kors Anders Ladekarl fredag eftermiddag besøgte den lokale afdeling i Køge.

Det drilske aprilvejr kastede regnbyger af sig, men en lille gruppe af familier var klar til at modtage de fornemme gæster i Rådhusstræde og cdderfra gik turen til Lovparken, hvor der blev spillet kongespil og hvor Astrid Krag fik mulighed for at tale med familierne for at høre, hvlke udfordringer hverdagen byder dem - ikke mindst i en tid med begrænsede muligheder for social kontakt.

Opbakning fra ministeren

Velfærdsamfundet skal hjælpe de udsatte familier, men kan ikke stå alene. Der er i høj grad også brug for det arbejde, som organisationer som Røde Kors og de mange frivillige udfører, påpegede socialministeren.

- Det er utroligt vigtigt. Nogle af de udsatte familier er jo ikke kun pressede økonomisk, men også i forhold til at få netværk og sociale relationer. Jeg er her for at vise min opbakning og anerkendelse af Røde Kors arbejde og for at tale med familierne. Det her arbejde er jo også noget, som vi har givet nogle ekstra penge til i forbindelse med coronakrisen, sagde Astrid Krag på vejen til Lovparken.

Ekstraordinære tilbud

Her stødte en let forsinket Anders Ladekarl til forsamlingen. Han kunne forsikre, at de ekstra midler er kommet de udsatte familier til gode.

- Midlerne har blandt andet givet os mulighed for at opretholde online kontakt med familierne og vi glæder os til at kunne invitere folk i teatret og i biografen. Mange ensomme føler sig utrygge ved det, men det kan lykkes, hvis vi kan lokke med noget ekstraordinært, påpegede Anders ladekarl.

Mit netværk

En af de forældre, der deltog i fredagens arrangement var Selima Muhammed, som kom til Herfølge for fire år siden. Hun havde sin tre et halvt år gamle datter Rosel med til aktiviteterne, omend det umiddelbart så ud som om den lille pige var mest optaget af at lege med sin fine, lyserøde paraply.

- Det her betyder rigtig meget for mig. Det er mit netværk. Jeg har ingen familie i Danmark og vi har blandt andet været i zoologisk have og i svømmehallen sammen med de andre. Det fungerer rigtig godt, oplever den unge mor.

Frivillige står klar

Formand for Røde Kors Køge og aktivtetsleder Helle Ryssing står i spidsen for en lokalafdeling med 300 frivllige, der hen over året laver aktiviteter for familierne - ikke mindst i forbindelse med traditonelle højtider og ferier som jul og påsken, hvor 15 familier eksempelvis modtog et gavekort på 800 kroner til Coop og sportsaktiviteter. Og de frivillige er klar til at tage mod flere familier - men det kan være udfordrende - nogle har en modstand mod at tage imod, som de frivillige tilbyder, oplever Helle Ryssing. Social utryghed spiller også en rolle.

- Vi vil gerne have fat i endnu flere familier, men de er svære at få fat i. Nogle har en angst for at være sammen med andre, ander synes måske ikke selv, de er sårbare, konstaterer hun.

Udover fælles aktiviter ved de traditionelle højtider tilbyder de frivillige blandt andet lektiehjælp og fælles spisning, ligesom de i nogle tilfælde fungerer som bisiddere.