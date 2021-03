Se billedserie Beredskabet rykkede onsdag ud til de nye brandkadetter, der blev sat på en lille prøve og testet i deres kendskab til udstyret. Foto: Torben Thorsø

Udrykning til nye brandkadetter

Køge - 04. marts 2021 kl. 15:14 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Onsdag eftermiddag rykkede brandbilen ud til et hus i det nordlige Køge.

Der var heldigvis ikke tale om ild eller anden fare, da ETK Brand & Redning kom frem, men om at beredskabet var rundt for at hilse på de nye brandkadetter.

Med i vognen var hjælpeinstruktør Heidi Hansen, der fortalte, at i øjeblikket foregår uddannelsen af de unge kadetter virtuelt, så dagens øvelse var et led i at komme til at kende hinanden lidt bedre.

- Vi har jo en god kontakt i den virtuelle undervisning over internettet, men det er altid rart at komme ud og se dem i øjnene, få snakket lidt med dem. Det er også med til at give dem et godt indblik i, hvilken udrustning, vi har med ud til udrykninger, fortalte hun.

Medens hun talte var en af de andre instruktører ved at høre brandkadet Victoria Olesen om det forskellige udstyr på vognen.

- Jamen, det har du jo godt styr på, lød det efter gennemgangen, og så var det tid til en lille praktisk øvelse, hvor en brandslange skulle rulles ud og sammen igen, på tid.

Det gik stærkt for den 15-årige kadet og på bare 1 minut og 38 sekunder havde hun fået den lange slange rullet ud og sammen igen.

- Det var faktisk den hurtigste tid endnu, så godt klaret, lød det bagefter fra instruktøren.

Det er en god veninde og hendes »beredskabsfamilie«, der har gjort Victoria Olesen interesserede i at tage livtag med uddannelsen som brandkadet, fortæller hun:

- Jeg har hørt mange spændende historier om, hvad der kan ske på udrykninger og jeg har også talt med dem, når de har været tilstede på Køge Festuge. Det er en uddannelse, hvor man bliver udfordret og kommer ud af sin komfortzone - på en fed og tryg måde, siger hun.

ETK Brand & Redning fortæller, at når de engagerer de unge som brandkadetter, så er det for at introducere dem til muligheden for at uddanne sig ad den vej og blive en del af det rigtige beredskabet.

Den tanke har da også strejfet den unge kadet, der dog lige skal være færdig med skolen først.

- Det kunne da være en sjov og spændende mulighed. Og det er jo altid rart at kunne hjælpe andre mennesker, fortalte hun inden beredskabet skulle videre til endnu en kadet, der stod beredt til hjemmebesøget.