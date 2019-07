Udlejede campingvogn der ikke fandtes

Det lød dejligt med ferie i lejet campingvogn, men problemet er, at campingvognen slet ikke findes. Foto: Jan Haas / Panthermedia / Ritzau Scanpix

Køge - 25. juli 2019 kl. 09:02 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 43-årig kvinde fra Køge er mistænkt for at snyde i mindst 50 sager, hvor hun har modtaget depositum for at leje en campingvogn ud. Campingvognen findes dog ikke, og de penge, som kvinden har modtaget, kan hun ikke betale tilbage. Det fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Camilla Schouw Broholm til DAGBLADET.

- Kvinden har fået kontakt til lejerne via facebook og har modtaget depositum på 1500-2500 kroner. Når lejerne skulle hente campingvognen, har de fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre alligevel. 1500-2500 kroner er måske småbeløb for nogle, men det er et stort beløb for andre at mangle 2500 kroner til sommerferien, og samlet løber beløbene op i over 100.000 kroner, fortæller Camilla Schouw Broholm.

Midt- og Vestsjællands Politi forventer, at der følger flere sager mod kvinden.

Avisen JydskeVestkysten har også skrevet om sagen og fortæller, at flere end 70 personer herunder to kvinder fra henholdsvis Kolding og Augustenborg føler sig snydt af kvinden. Avisen fortæller også, at der er oprettet en facebookgruppe, hvor der udveksles informationer om sagerne.

Tirsdag kom det også frem, at mindst 25 familier er blevet snydt for depositum i forbindelse med en lignende sag, hvor et sommerhus i Hornbæk blev udlejet til flere på samme tid.

I forlængelse af de to sager udtaler vicedirektør Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet TÆNK til tv2.dk, at den slags grove sager normalt ikke ses i Danmark men kendes fra udlandet.

- Hold dig til dem, du kender, eller til professionelle formidlere, hvor du kan tjekke på brugeranmeldelsessider, om de er ordentlige firmaer, siger han til tv2.dk.