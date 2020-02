Udklædte børn og voksne strømmede til traditionsrig fest

Her satte omkring 250 festligt udklædte børn og et rimeligt stort antal udklædte voksne et festligt præg på dagen. Køge Spillemandsforening var igen mødt op med deres sprudlende humør og oplagthed. I alt deltog cirka 500 mennesker i festen.