Udgifterne til offentlig forsørgelse langt over gennemsnit

Det er ikke muligt ud at se, hvorfor vi bruger 37,2 mio. kr. mere end landsgennemsnittet. Derfor har vi i Venstre bedt forvaltningen undersøge tallene nærmere. Vi ser ind i et budget for 2022, hvor der skal findes besparelser. Vi ønsker derfor at vide, hvad der ligger bag tallene for at se, om der er noget, vi kan gøre anderledes. Både i budgetår hvor der skal spares og i budgetår, hvor der er råd til lidt ekstra, mener vi, at det er ordentlighed at se indad og sikre, at vi bruger borgernes skattepenge økonomisk ansvarligt. Derfor ønsker vi at se nærmere på, hvorfor udgifterne i Køge Kommune ligger 37,2 mio. kr. over landsgennemsnittet.