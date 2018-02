De unge skal en tur på rådhuset for at lære at bruge Borgerservice. Foto: Katrine Wied

Udfordrede unge skal på uddannelse i Borgerservice

- Det er en rigtig god mulighed for de unge at udforske de mange muligheder, der ligger i Borgerbetjeningen og få et helt konkret indblik i vores tilbud. Vi er rigtig glade for at kunne støtte op om de unges uddannelse og hjælpe de unge til at vide, hvor de kan blive hjulpet i hverdagen og vide, hvor de skal henvende sig, siger Rikke Skram-Skuldbøl, chef for Borgerservice, Køge Kommune