Flere ungdomsuddannelser kan ikke nå at bruge alle de penge, de tidligere på året fik til at styrke faglighed og trivsel, inden overskydende midler skal afleveres tilbage til staten igen. En af dem er Køge Gymnasium. Foto: Kim Rasmussen

Uddannelser kan ikke nå at bruge hjælpepakke: - Brandærgerligt

Køge - 26. maj 2021 kl. 13:36 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Efter et hårdt år med corona, nedlukning og virtuel undervisning var det tid til at skabe bedre vilkår for eleverne på landets grundskoler og uddannelser. I alt 600 millioner kroner afsatte Folketingets partier i februar i år, og pengene skulle blandt andet gå til ungdomsuddannelser, så de kunne forbedre undervisningen og skabe bedre trivsel for de socialt understimulerede unge.

Fordi målet er at hjælpe de elever, der skal til afsluttende prøver og eksaminer om kort tid, skal pengene være brugt inden den 25. juni. Ellers skal alle overskydende midler afleveres til staten igen.

Men ifølge dr.dk kan flere ungdomsuddannelser ikke nå at bruge alle pengene, og derfor risikerer de altså at skulle aflevere en del tilbage.

Køge er også ramt Det er blandt andet tilfældet for Køge Gymnasium, for gymnasiet får meget svært ved at få brugt alle de omkring 900.000 kroner, som er tilgået dem.

Vurderingen er, at gymnasiet kun kan nå at bruge omkring halvdelen af pengene inden den 25. juni, fortæller vicerektor Lise Sonne-Hansen:

- Det er brandærgerligt, for hvis vi for eksempel havde bedre tid til at lave arrangementerne, ville det gøre mere nytte for eleverne. Lige nu er vi pressede til at nå at lave aktiviteterne, inden skoleåret slutter, og det kommer til at belaste eleverne, som i forvejen har travlt med eksamen, afsluttende karakterer og ekstra undervisningsaktiviteter. Det bliver en stor belastning, og i sidste ende bliver vi også nødt til at aflevere nogle af pengene tilbage igen, siger hun til DAGBLADET Køge.

Vil udskyde aktiviteter For at styrke fagligheden har Køge Gymnasium blandt andet brugt en del af pengene på at oprette ekstra moduler til eksamensholdene, som primært består af elever fra 3.g og 2.f, så klasserne kan få mere undervisning, efter de formelt har haft sidste skoledag.

I forhold til trivslen har skolen arrangeret idrætsdage for nogle af de yngre elever i 1.g og 1.hf, hvor gymnasiet har kombineret idræt med trivsel, forklarer Lise Sonne-Hansen.

Det er blandt andet sket ved at lave teambuilding på Camp Adventure i Rønnede.

Gymnasiets vicerektor håber ligesom flere andre ungdomsuddannelser, at man i Folketinget beslutter at forlænge perioden, hvori pengene kan bruges.

- Hvis vi kunne skyde nogle af aktiviteterne til næste skoleår, ville det betyde, at vi kunne planlægge bedre og lave aktiviteter af bedre kvalitet, ligesom vi ikke ville presse eleverne lige så meget, siger Lise Sonne-Hansen.

Hun forestiller sig blandt andet, at gymnasiet kunne sætte fokus på de naturvidenskabelige fag, som har haft trange kår under den virtuelle undervisning.

- Fag som fysik og kemi har lidt meget under nedlukningen, så hvis vi for eksempel kunne skyde nogle af midlerne til august, kunne vi sætte ekstra lærere på den undervisning, for det kan vi ikke nå at planlægge i eksamensperioden lige nu, fortæller vicerektor.

Pengene skal tilbage På Køge Handelsskole mener direktør Tim Christensen også, at politikerne bør forlænge den periode, som pengene til at styrke faglighed og trivsel kan bruges i. Han forstår dog godt, at partierne og undervisningsministeren har fokuseret på, at pengene skal bruges i løbet af en kort periode.

- Man får et stærkt fokus på for eksempel trivsel på kort tid, og det tror jeg, er det, som ministeren har ønsket, siger Christensen.

Han fortæller, at handelsskolen har fået en lille million kroner, som man blandt andet har brugt på udendørs teambuilding, eksamenstræning, sociale arrangementer og til at indrette udendørs undervisning. Direktør tror godt, at uddannelsen kan nå at bruge alle pengene.

- Hvis vi også kan få lov til at bruge pengene, så de kommer alle de unge på Campus Køge til gode og styrker deres trivsel, tror jeg godt, at vi kan nå at få brugt dem, siger Tim Christensen.

Han oplever ikke, at handelsskolen er nødt til at presse en masse aktiviteter igennem for at få brugt pengene inden den 25. juni.

- Når det er sagt, så kan man selvfølgelig ikke bare køre en masse dobbeltlærerordninger for alle pengene, fordi lærerne har travlt lige nu, og hvis uddannelserne ender med at aflevere penge tilbage, kunne man håbe, at ministeren ville sende pengene tilbage til skolerne igen, hvis der fortsat er et efterslæb på trivslen og fagligheden, siger direktøren