Elever hos EUC Sjælland i Campus Køge har i modsætning til andre unge landet over ikke haft mulighed for at komme ind og mødes én gang om ugen udendørs på skolens område som klasse de seneste to uger. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Uddannelse siger nej til udendørs undervisning: - Det understøtter ikke trivslen

Køge - 24. marts 2021 kl. 13:19 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Ledelsen har besluttet, at vi ikke genåbner med fysisk undervisning de næste uger (denne og sidste uge, red.), og derfor fortsætter vi med virtuel undervisningen frem til påske.

Sådan lød beskeden den 12. marts til en stor del af eleverne på EUC Sjælland i Køge. Udmeldingen kom fra skolens HTX-rektor Line Høyer, som til DAGBLADET fortæller, at det var en central beslutning taget af uddannelsesinstitutionens direktion, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation.

En beslutning, som den lokale rektor også bakker op om.

Forklaringen er, at vi ikke kan se, at løsningen understøtter jeres trivsel og faglige udbytte, tværtimod. Men når vi er tilbage til fysisk undervisning, så sætter vi naturligvis ind med sociale tiltag og arrangementer." Den står i kontrast til, at flere andre ungdomsuddannelser med kyshånd har taget imod tilbuddet om at få eleverne ind én dag om ugen udendørs. Mange unge har nemlig haft det hårdt psykisk, og selv en enkelt dag med undervisning udenfor som klasse, kan gøre en forskel socialt, lyder det flere steder.

Tilbage efter påske Hos EUC Sjælland var baggrunden for at sige nej til undervisningen udenfor, at man ikke ville kunne tilbyde de unge en fornuftig undervisning den ene dag om ugen, som der fra den 15. marts blev givet mulighed for på skoler og uddannelser landet over. Det ville hverken gavne fagligheden eller trivslen. »Tværtimod«.

Derfor er Line Høyer lykkelig for, at der med den seneste politiske aftale om genåbning er gjort klar til, at alle elever kan komme ind og få undervisning indenfor 50 procent af tiden efter påske.

- Det er altafgørende. For det første kan de få et klasselokale, som er deres, og der kan de være hele dagen. Derudover har vi fået kantinen op at køre igen med begrænset udvalg, og det betyder, at langt hen ad vejen kommer hverdagen til at ligne det, de kender. Det er helt fantastisk, og jeg er meget glad, sige rektoren.

Færre timer Den seneste tid har EUC Sjælland i Køge taget en del af sine såkaldte EUD-elever ind på skolen til fremmøde med undervisning og dialog mellem lærere og elever, ligesom man har tilbudt trivselsgrupper.

Men når det kommer til eksempelvis de yngste HTX-elever på årgangene 1. og 2.g, har de ikke kunne komme ind én dag udendørs om ugen de seneste to uge, selvom muligheden har været der.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over ikke at få dem ind, men vi er meget opmærksomme på deres trivsel. Siden vinterferien har vi også valgt at reducere i deres skema, så de har færre lektioner - i gennemsnit ti timer mindre om ugen - så de ikke skal sidde hele tiden online foran en skærm, forklarer Line Høyer.

Den ekstra fritid skulle ifølge rektoren give mulighed for, at de unge kunne mødes i mindre grupper og være sammen. Både socialt og for at få undervisning sammen.

- Vi håber og har opfordret til, at de mødes et par stykker i en lille boble, har undervisning sammen eller laver noget socialt sammen, når nu vi har givet plads til det i skemaet, siger Line Høyer.

Undervisning på en parkeringsplads Hun fortæller om den dag, det blev offentliggjort, at uddannelserne efter omkring tre måneder med fjernundervisning kunne tage eleverne ind én dag om ugen udendørs. I forlængelse af den politiske udmelding holdt ledelsen hos EUC Sjælland møde i Næstved, fortæller rektoren, og turen derned foregik for flere i sneslud og minus to grader.

- Det har måske påvirket beslutningen, men spørgsmålet var også, om vi ville tilbyde eleverne det. At de kunne stå et par timer udenfor på en parkeringsplads. Vi har ikke en fodboldbane til at spille rundbold på eller et sted at lave bål, så vurderingen var - også med tanke på at nogle elever er pressede fagligt - at det ville være bedre, hvis de blev hjemme og fortsatte den virtuelle undervisning. Det var ikke med vores gode vilje, men det gav bare ikke mening at tage eleverne ind, pointerer Line Høyer.

Hun fortæller, at der umiddelbart har været en dialog med elevråd og lærere om beslutningen.

Uddannelser åbner igen Siden mandag den 15. marts har ungdoms- og voksenuddannelser i Køge Kommune haft mulighed for at få eleverne ind til én ugentlig dag med udendørs undervisning.

Fra mandag i denne uge den 22. marts har uddannelserne fået mulighed for at lave indendørs undervisning for afgangseleverne 50 procent af tiden.

Samme model bliver nu med den seneste politiske aftale mulig for alle eleverne efter påske. Det kommer i praksis til at betyde undervisning hver anden uge for de unge. - Mange elever var bekymrede for, om de skulle stå og fryse udenfor i snevejr på en parkeringsplads uden computer og ikke lave noget særligt meningsfyldt trivselsarbejde. Det ville betyde, at man tog to skoledage fra dem, som skulle indhentes senere. Hvis de i stedet blev hjemme og fik ordentlig undervisning, kunne vi bruge de to dage senere, hvor vejret er godt, til at lave noget socialt for eleverne.

»Flertal« af elever bakker op Rektoren for HTX har fuld forståelse for, at det har været svært for eleverne kun at kunne se hinanden i begrænset omfang og ikke mødes som klasse.

- De trænger til at komme tilbage i skole. De er kede af det, og nogle er også ramt på motivationen. Når det er sagt, kan man vende det om og sammenligne med et almindeligt job: Hvis man skal arbejde én dag om ugen udenfor på en parkeringsplads uden computer, hvad kvalitet er der så i det? Det ville ikke være svært at stille en klasse op ude på en parkeringsplads, men det handler om udbyttet, siger Line Høyer.

Hun fortæller, at hun har fået mange tilkendegivelser fra elever, som er trætte af, at de ikke kan komme tilbage, men samtidig er de glade for, at de ikke er blevet tvunget til at stå udenfor.

- Jeg ved også, at nogle elever er imod beslutningen, men her vægter flertallet altså.

Så der har været et flertal af elever, som har bakket op om ikke at komme ind de her to dage og mødes udenfor?

- Jeg har i hvert fald fået 30-40 henvendelser fra elever, som har været bekymrede for at stå udenfor og synes, det er en lettelse at kunne blive hjemme. Omvendt har jeg har fået to konkrete henvendelser fra utilfredse elever, hvoraf den ene måske går på noget lidt andet, fortæller rektoren.

Tror du ikke, at eleverne ville være glade for at se hinanden igen, når de har siddet hjemme og har haft fjernundervisning og været begrænset socialt i tre måneder?

- Jeg tror da, de ville være glade for rigtig mange ting, men jeg vil stadigvæk læne mig op ad, at så mange elever har tilkendegivet en lettelse over ikke at komme ind. Intentionen med at tage eleverne ind er virkelig god, det ville bare være rigtig fint, hvis det var indenfor. Så ville de kunne hygge sig, lave sociale tiltag, spise madpakker sammen og for eksempel lave lidt matematik, påpeger Line Høyer.

Netop den indendørs undervisning bliver der som nævnt åbnet for fra den 6. april, hvor både elever i 5.-8. klasse i grundskolerne, samt elever på ungdoms- og voksenuddannelser kan komme ind og få undervisning halvdelen af tiden.