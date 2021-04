Udbud om hurtigtest til Køges borgere afgjort

Den nye aftale betyder, at borgerne i Region Sjælland beholder de hurtigteststeder, som de allerede kender - antallet af test udvides løbende. Foto: Jakob Vind/Region Sjælland Foto: Fotograf Jakob Vind - www.jakobv

Køge - 22. april 2021 kl. 09:15 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Opgaven med at hurtigteste danskerne for Covid-19 har været i udbud og er nu blevet afgjort. Det blev Falck A/S, der vandt udbuddet i Region Sjælland. Frem til 21. april lyder aftalen på leverance af op til 39.000 daglige hurtigtest i Region Sjælland og derefter op til 52.000 daglige test frem til august. Det vil være muligt, at aftalen forlænges yderligere.

- Den nye aftale betyder, at borgerne i Region Sjælland beholder de hurtigteststeder, som de allerede kender. I første omgang fortsætter Falck, som de plejer, men antallet af test udvides løbende, og vi vil derfor se på, om der bliver brug for at udvide åbningstiderne, siger Anne Øster Hjortshøj, enhedschef i Region Sjælland.

Falck har stået for regionens hurtigtest i et par måneder. Derfor har Falck været med til at opbygge det nuværende testsetup. Det har resulteret i et meget fintmasket net af teststeder og en organisering, der gør det muligt, at tilpasse indsatsen til det generelle smittetryk og at sætte ind i lokalområder, hvis smitten blusser op.

- Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Falck om at sikre, at sjællænderne har let adgang til test, uanset hvor i regionen de befinder sig. Det gælder også hen over sommerperioden, som omfatter mange gæster i sommerlandet - forhåbentligt fra både ind- og udland, siger Anne Øster Hjortshøj.

Region Midtjylland har stået for udbudsprocessen om hurtigtest på vegne af alle landets regioner. I valg af leverandør har pris og kvalitet vægtet 50 procent hver.

Se placering af teststeder på coronasmitte.dk.