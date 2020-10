Sådan så det ud, da Hastrupskolens SFO åbnede dørene igen efter corona-nedlukningen i foråret. I dag påvirker virussen fortsat hverdagen, og det betyder, at SFO?en har udskudt den helt store fejring af sit 30 års jubilæum. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udadvendt SFO fejrer 30-års jubilæum i skyggen af corona

Køge - 01. oktober 2020

I dag torsdag for 30 år siden så den daværende SFO Bakken dagens lys i Hastrup. Hos institutionen, der i dag både har SFO, juniorklub og nyt navn, er der både glæde og stolthed over at kunne fejre 30-års jubilæum.

- Det er stort, for hvis man tænker tilbage på dengang, institutionen blev placeret af kommunen, så var det bare tænkt som en midlertidig løsning. Men nu er vi her permanent, og tænk på alle de børn, som har været igennem, og alle de forældre, som kender SFO'en. Det er mange på 30 år, påpeger Troels Clausen, der er leder af SFO'en.

Han begyndte som leder for otte år siden, og siden da har opbakning været stor, fortæller Clausen.

- Alt personale er gået ind i, at jeg som leder ønskede en ændring i forhold til at drive SFO og klub på. Vi skulle blandt andet »shine« lokalerne op både inde og ude, og i dag kan jeg stolt sige, at vi har nogle topmoderne lokaler, som indbyder til at være en del af fællesskabet.

Udskudt fejring Den helt store fejring af 30-års jubilæet er dog udskudt til 2021, hvor man til den tid vil give den fuld gas.

- Det skal bare fejres, understreger Troels Clausen.

Men selve fejringen i dag torsdag er skruet ned på grund af corona.

- Planen er, at alle medarbejdere kommer ind om morgenen og får brunch, mens vi om eftermiddagen hejser flaget, når børnene kommer, og der vil være både slik og kagekone, så det bliver markeret - bare i mindre grad, fortæller SFO-lederen.

Tydelig kommunikation Ifølge Troels Clausen har Hastrupskolens SFO været igennem en enorm udvikling de seneste 30 år. Selvom normeringen er blevet mindre, SFO'ens egen bus er væk og hængebugsvinene ikke har deres gang udenfor mere, er både økonomien og børnetallet et godt sted.

- Vi har en fornuftig normering, og vores børnegruppe er stærk. Vi har en god blanding af børn, og der er et rigtig godt fællesskab, ligesom der er en stor tilslutning. Omkring 97 procent af børnene fra Hastrupskolen er tilknyttet SFO eller juniorklub, og opbakningen fra forældrene er stor, fordi vi er tydelige i forhold til kommunikationen, hvad vi har af forventninger til forældrene, og hvilke forventninger de har til os, siger SFO-lederen.

Netop kommunikationen og det udadvendte udtryk er essentiel for arbejdsgangen i Hastrupskolens SFO og juniorklub, fortæller Clausen.

- Forældrene ved, hvad vi går og laver, og de ved, at vores dør altid er åben. Vi gør noget ud af at skrive ud tit, og det er med til at mindske risikoen for forvirring.

I coronaens skygge Hverdagen i Hastrupskolen er ligesom mange andre daginstitutioner og skoler fortsat påvirket af coronavirussen. Der er ekstra rengøring dagligt, børnene er delt op i deres klasseårgange, og mange aktiviteter er rykket udenfor.

- Vi er nødt til at drive SFO i disse tider, hvor børnene skal have deres sociale omgang, og forældrene skal være trygge ved at sende dem herned, og der er vi priviligerede af at have nogle gode udearealer, pointerer Troels Clausen og fortsætter:

- Heldigvis har vi ikke haft en særlig stor nedgang af udmeldelser (noget som andre lokale daginstitutioner har haft, red.), og det tror jeg er fordi, at der er noget at komme ned til. Vi har et fællesskab, kommunikationen er knivskarp, og så der er styr på tingene.