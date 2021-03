Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge vil nu dykke dybere ned i problematikken omkring negativ social kontrol i forbindelse med etniske minoritetskvinders valg af uddannelse og beskæftigelse. For god ordens skyld; personerne på billedet har intet med den konkrete sag at gøre. Arkivfoto: Sarah Marie Winther

Artiklen: Ud af det sociale jerngreb: - De skal have friheden til at vælge

Ud af det sociale jerngreb: - De skal have friheden til at vælge

Ikke desto mindre vil politikerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget nu indsnævre indsatserne og sætte særligt fokus på social kontrol blandt etniske minoritetskvinder som barriere for uddannelse og beskæftigelse. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede problemstillingen mandag og har nu bedt forvaltningen om at vende tilbage med yderligere perspektiver på problemstillingen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her