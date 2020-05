Ud af det blå: Mand sprang frem af busk og overfaldt kvinde

Politiet har anholdt en 48-årig mand fra Køge, efter at han ud af det blå sprang på en kvinde på Parkvej i Køge klokken 16.34 onsdag.

Kvinde gik og talte i telefon, da manden pludselig sprang frem fra et buskads og overfaldt hende, mens han slog hende med knytnæver på kroppen, klemte hende og kroppen og rev i hendes hår. Overfaldet blev dog stoppet, da et vidne gav sig til kende. Herefter stak manden af. Kvinde holdt dog øje med manden, så politiet kort efter kunne anholde ham.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at manden i forvejen er kendt af politiet. Ved anholdelsen var han påvirket af både stoffer og alkohol. Han blev bragt til politistationen i Roskilde, hvor han blev sigtet og afhørt. Den anholdte blev tillige undersøgt af en læge, som konkluderede, at han ikke havde behov for yderligere hjælp. Manden blev derfor løsladt.