Ubehagelig overraskelse: Tyv lyste beboer i ansigtet

Politiet kørte til området for at lede efter manden, men fandt ikke nogen mistænkelige personer. Om den fremmede mands adfærd måske var optakten til et natligt indbrud, vides således ikke. Der var ingen tegn på opbrydning af døre eller vinduer på anmelderens bopæl, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.