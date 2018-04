Et enigt teknik- og ejendomsudvalg besluttede i går at bestille tilsvarende busdrift til 2019 som i år, men det betyder »blot«, at der ikke kommer nye buslinjer til. Der vil fortsat være rig mulighed for at justere minuttal eksempelvis, så busserne korresponderer med togafgange. Foto: Anders Fallesen

Uændret bustrafik med plads til justeringer

Køge - 12. april 2018

- Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der afgives en bestilling på uændret trafik.

Ovenstående formulering har i de senere dage givet anledning til flere misforståelser blandt pendlere og passagerer, og derfor er det for Køge Kommunes teknik- og ejendomsudvalgsformand, Erik Swiatek (S), vigtigt at påpege, at der fortsat vil være mulighed for at foretage mindre justeringer i bustrafikken. Der kommer bare ikke nye buslinjer eller linjeføringer i spil næste år, slår han over for DAGBLADET fast.

Onsdag gav et enigt udvalg hinanden håndslag på at følge forvaltningens indstilling, som også indebærer, at man nu tager kollektiv trafikborgergruppen med på råd om netop busbestillingen, ligesom at der indledes dialog med Movia om overgang til emissionsfri busdrift i Køge.

Dertil kommer, at udvalget har udtrykt ønske om at styrke dialogen med DSB for at sikre optimale betingelser for at justere bustiderne, så de korresponderer med de forskellige togafgange, fortæller Erik Swiatek:

- Vi skal sikre den nødvendige dialog med DSB, så vi allerede tidligt kan begynde at justere bustider i Borup og Ll. Skensved, når de i givet fald ændrer togkøreplaner. Hvis DSB eksempelvis ændrer køreplanerne hvert år i december, vil vi gerne hurtigt vide, om der er ændringer på vej, så vi har den information at arbejde med og derfor eventuelt skal tilpasse bustiderne, siger Erik Swiatek til DAGBLADET.