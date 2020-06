Tyve løb med Modelbilklubbens køleskab - inklusiv mad

Tyvene - der med garanti har været i bil - er blandt andet løbet med klubbens køleskab med tilhørende madvarer, ligesom de har stjålet et transportabelt airconditionanlæg, en 11 kilo tung gasflaske, en kompressor med tilhørende slanger samt en boks med den omgangstæller, medlemmerne bruger, når de kører race med modelbilerne på deres udendørs jordbane.

- Vi har talt med klubbens næstformand, der forklarer, at han var i klubben fredag aften for at teste nogle motorer, og han lukker og slukker efter sig, da han tager hjem, fortæller Martin Bjerreggard, der er kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi.