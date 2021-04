Tyv stjal lastbilens kaffemaskine

To lastbiler blev udsat for tyveri, mens de holdt parkeret på Tingbjergvej i Bjæverskov. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Tyvene havde taget to kaffemaskiner fra lastbilerne og tømt tankene for diesel. Der var ligeledes stjålet fire bilbatterier fra to trailere.