Tyv stjal fars cykel: Så slog sønnen til

Bedst som familien troede, at farens stjålne cykel var væk for altid, då sønnen en fremmed mand køre forbi på den.

Sønnen fik øje på en fremmedmand, som kørte på farens cykel ved Netto på Toldbodvej i Køge og ringede straks til sin far. Faren kom derhen og fik fat i manden på cyklen.

Den fremmede viste sig at være en 25-årig mand, som blev sigtet for hæleri af den stjålne cykel, fordi han ikke kunne redegøre præcist for, hvordan han var kommet i besiddelse af cyklen, som ejeren fik overdraget ved politiets mellemkomst.

Den 25-årige kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.