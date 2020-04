Tyv anholdt med smykker og trompeter

Mandens hotelværelse blev ransaget, hvor der blev fundet yderligere tyvekoster i form af smykker, computer og designtasker.

Politiet fandt desuden to trompeter og blæseinstrumentet en cornet, som blev stjålet ved et indbrud i Svogerslev ved Roskilde onsdag eftermiddag.

Kosterne blev undersøgt nærmere og her fandt man frem til, at der var smykker og ure, som blev stjålet ved et indbrud i Borup ved Køge den 5. april og en våbentilladelse, som tilhørte en person, som var udsat for indbrud i Ringsted den 17. marts, hvor der blandt andet blev stjålet et våbenskab.