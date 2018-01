Tvunget til at købe mobiltelefoner: - De ville begrave mig og min far

Den omfattende retssag imod tre mænd - to af dem fra Køge-området - fortsætter igen i morgen torsdag i Retten i Roskilde. Der forventes først at falde dom den 23. februar.

Køge - 10. januar 2018 kl. 16:30 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En yngre mand fra Køge vidnede i denne uge i sagen mod tre mænd, som er tiltalt for sammenlagt 76 forskellige forhold i den omfattende retssag.

I retten fortalte han, at en af de tiltalte var en bekendt, og at denne 20-årige mand kontaktede ham på Facebook.

- Han spurgte, om jeg havde lyst til at tjene nogle hurtige penge. Jeg endte med at blive overtalt til det, og jeg turde ikke rigtig sige fra, lød det fra den køgenseren.

Metoden gik ud på, at han skulle købe en række mobiltelefoner på afbetaling og efterfølgende overdrage dem til de tiltalte og deres firma for at »flytte regningerne«.

- Jeg havde på fornemmelse, at det var ulovligt, men de sagde, at det bare var et hul loven, huskede den unge mand.

Tilbage i november 2015 købte han tre telefoner i forskellige butikker for sammenlagt omkring 26.000 kroner. Blandt andet i to butikker i Køge. Han blev ifølge anklageskriftet kørt rundt i bil af to af de titalte, som også fulgte med ind i butikken og holdt øje med, at han fik købt telefonerne.

- I en af butikkerne blev jeg spurgt af ekspedienten, om jeg blev presset til at købe telefonen. Jeg var meget nervøs, men jeg sagde nej, for hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg nok få tæsk. Det var mit indtryk, lød det fra manden, der fortalte, at han ikke følte, at han kunne forlade stedet.

- Jeg følte mig truet til at gøre det.

Selvom han var blevet lovet et betydeligt beløb for at købe mobiltelefonerne, fik køgenseren ifølge sin forklaring i retten aldrig noget udbytte, og telefonerne så han heller ikke. I stedet endte han endnu en gang i en situation, hvor han følte sig presset til at gøre et køb for de tiltalte. Denne gang var der tale en om bil.

- De hentede mig på min skole, og så blev jeg kørt til Hvidovre. Jeg skulle købe en BWM, så jeg lånte 25.000 kroner, fortalte køgenseren.

Igen blev han ifølge anklageskriftet tvunget til både at købe bilen og optage lånet, selvom han havde en stærk fornemmelse af, at det var ulovligt. Bilen blev senere hentet af en af de tiltalte, uden den unge mand vidste noget om det.

Undervejs i processen fik de tiltalte manden til at udlevere sit personnummer, bankkort og Nem ID, som de tiltalte tog billeder af. Herefter blev der senere i november 2015 optaget to lån, på henholdsvis 2.000 kroner og 35.000 kroner, i mandens navn.

Den unge mand fortalte i retten, at han ikke kendte til nogen af lånene, og pengene undrede også hans far, som jævnligt fulgte med i sønnens økonomi på dennes bankkonto.

- Jeg spurgte ham, om han kendte noget til det, men det gjorde han ikke. Der kom flere forskellige beløb ind, og samtidig var der forsøgt hævet 15.000 kroner. Jeg havde en fornemmelse af, at min søn sad under tvang, fortalte faren i retten.

- Derfor overførte jeg alle pengene til min egen bankkonto, sagde han.

Farens overførsel fik en af de tiltalte til at henvende sig flere gange til familien for at få pengene overført tilbage igen. En del af beløbene kom nemlig fra salget af de tidligere nævnte mobiltelefoner, og på et tidspunkt fik den unge køgenser en konkret trussel.

- Hvis pengene ikke blev overført tilbage, »ville det blive værst for mig selv«. Jeg sad omringet i en bil, og de sagde også, at de »ville begrave mig og min far«, hvis jeg ikke udbetalte pengene fra telefonerne, forklarede manden i retten.

Til sidst endte faren med at overføre alle pengene tilbage.