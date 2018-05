Området her ved den tidligere Lellinge Skole i Køge Kommune skifter inden for en overskuelig fremtid udseende, når nye boliger opføres. Beboerforeningen håber imidlertid, at politikerne i høringsfasen vil lytte til de nærmeste naboers bekymringer om byggehøjden. Foto: Torben Thorsø

Tvivl om byggehøjde giver panderynker i Lellinge

Køge - 13. maj 2018 kl. 13:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lad os få lagt fast i lokalplanen, at boligerne ind mod naboerne til skolegrunden kun må opføres i én etage.

Så klar er meldingen fra Ulla Nygaard, formand for Lellinge Beboerforening, efter at der forleden var borgermøde om lokalplanforslaget, der skal tillade op til 40 nye boliger i på to lokationer byen.

På det velbesøgte møde opstod der således en del debat om byggehøjden. Allan Andersen, der er umiddelbar nabo til skolegrunden, deltog ved borgermødet, og han føler sig en anelse kørt over, fortæller han.

- At der skal bygges på grunden, har vi vidst længe, og det er rigtig fint. Men det er først nu, jeg hører om en aftale, der tilsyneladende tillader, at der kan bygges i højden. Jeg føler mig snigløbet, siger Allan Andersen, der tilføjer, at han ved tidligere informationsmøder har set skitser, der viste étplans-byggeri og ikke toplans-byggeri.

Derfor kom det som en stor overraskelse for ham, at projektudvikleren har mulighed for på det pågældende område at opføre såkaldte tæt-lav boliger i 1-2,5 etage med en bygningshøjde på maksimalt 10 meter. I lokalplanforslaget står der nærmere bestemt for delområde A (lokalplanområdet omkring skolegrunden, red.), at »bygninger langs skel mod Ringstedvej må opføres i maksimalt 2,5 etage i op til 10 meters højde. Øvrige bygninger må opføres i maksimalt to etager i op til 8,5 meters højde.«

Opråb: Send høringssvar At være blevet »snigløbet« og »kørt over« er imidlertid ikke den følelse, beboerforeningsformand Ulla Nygaard sidder tilbage med. Men hun finder det vigtigt at inddrage de nærmeste naboers bekymringer og opfordrer derfor byrådet til »at træde i karakter og vise, at de har så stor respekt for borgerne, at de både lytter og indfrier rimelige ønsker og egne tidligere løfter.«

Ulla Nygaard håber desuden, at politikerne vil stå ved den aftale, der er indgået med projektudvikleren ved salget »og at de ikke forsøger at sælge det upopulære som en del af det gode samarbejde med beboerforeningen.«

- Jeg forstår godt, at nogle af naboerne er kede af det, siger hun og fortsætter:

- Jeg mener også, at man bør ændre i lokalplanforslaget, så det tilgodeser ønskerne fra de umiddelbare naboer og kun tillader boliger i ét plan lige ved skolen. Og det er min forventning, at politikerne har så meget hår på brystet, og at de er så lydhøre over for inputtet, at de føjer det ind i lokalplanen, siger UIla Nygaard.

Hun understreger, at der som borger og som beboerforening er ting, man har klar indflydelse på og andre ting, som man ikke kan ændre. I sidstnævnte kategori finder man byggeprocenten, der er aftalt til 40, og som dermed kan have indflydelse på byggehøjden.

Indflydelse på andre detaljer kan man imidlertid få gennem høringssvar, påpeger Ulla Nygaard.

- Så kom nu frem og gør indsigelse, siger hun.

