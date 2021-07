En mulig statsvej tæt ved Holmebækvej her i Herfølge - og med eventuel videre tilslutning til Vestmotorvejen - har gennem længere tid været til debat. Den mulige tilslutning til Vestmotorvejen var for nylig udgangspunkt for en slagkraftig byrådsdebat. Foto: Katrine Wied

Tvist om mulig vejforbindelse: - Det er politisk manipulation

Køge - 02. juli 2021 kl. 18:57 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

En indtegnet streg på et landkort over det sydlige Køge Kommune har i den forgangne måned været genstand for megen debat om fremtidens infrastruktur.

Stregen markerer en linjeføring fra Søllerup ved Herfølge videre gennem landskabet ved Druestrup og Gummersmarke, inden den munder ud i T-krydset ved Ringstedvej og Vestre Ringvej tæt ved Vestmotorvejen.

Men er den linjeføring overhovedet i spil, eller er det blot et udtryk for skræmmekampagne og politisk manipulation? Det er især Venstre, Konservative og Enhedslisten ikke enige om. Bag tegningen står Enhedslistens Niels Rolskov, der i forbindelse med udformningen af Stevns' og Køges fælles høringssvar til Stevnsvejen lagde kortet med den eventuelle vejforbindelse op på Facebook. Enhedslisten stod som eneste parti uden for beslutningen om at sende høringssvaret af sted, da man ikke ønsker en ny statsvej.

Niels Rolskov mener, at beviset for ønsket om linjeføringen på kortet findes sort på hvidt i referatet fra teknik- og ejendomsudvalgsmødet i maj, hvori der står:

»Endvidere ønskes en linjeføring syd om Herfølge og Holmebækvej og med videre tilslutning mod vestmotorvejen og gangbro over vejen.«

Omvendt tager Venstre og Konservative skarpt afstand fra, at der skulle være ønske om en ny vej på den strækning. Begge partier har i debatten fremført, at linjeføringen er taget ud af den frie fantasi, og at man intet ønske har om at etablere en omfartsvej der.

Hvem ønsker vejen? Forleden blev temaet taget op i byrådssalen, hvor Martin Tue Mikkelsen fra Druestrup på forhånd havde stillet flere skriftlige spørgsmål. Han spurgte om, hvorfor Køge Kommune melder til Vejdirektoratet, at kommunen ønsker denne nye vej. og med hvilken baggrund vejen menes at være nødvendig.

Martin Tue Mikkelsen spurgte desuden byrådet om, hvorfor relevante borgere ikke er inddraget, inden Køge Kommune melder Vejdirektoratet, at Køge Kommune ønsker dette, ligesom han ønskede svar på, hvorfor sådan en vej ikke nævnt i afsnit om trafik og infrastruktur i kommuneplan og planstrategi.

I et skriftligt svar til borgeren forklarede borgmester Marie Stærke (S) blandt andet, at Vejdirektoratets forundersøgelse af linjeføringer til Stevnsvejen foreløbig ikke har peget på løsninger, der kan flytte tilstrækkelig med trafik fra Køge. Hun betonede derudover, at »det ikke er normal praksis, at Køge Kommune foretager borgerinddragelse forud for et høringssvar til Vejdirektoratet. En særlig udfordring i denne situation var også, at høringsperioden har været kort, grundet Vejdirektoratets tidsfrister til Transportministeriet.«

- Det er fri fantasi Borgerspørgsmålene fik desuden Venstres gruppeformand, Ken Kristensen, til at rejse sig op i byrådssalen.

- Det her er et klassisk eksempel på, hvordan man med en skræmmekampagne på Facebook kan gøre en hel befolkning bange ud fra to linjer i et høringssvar, som er på over tre sider. Til spørgeren vil jeg sige, at der i vores kommuneplan står, at vi skal arbejde på en sløjfe nord for Lellinge. Kommuneplanen er et bindende og retningsgivende dokument, hvorimod høringssvaret her er på et meget tidligt stadie. Det er meget langt fra at blive til en politisk beslutning, hvis det ellers kan berolige spørgeren, sagde Ken Kristensen

Konservative har sammen med Venstre tidligere i et fælles debatindlæg her i avisen taget afstand fra Enhedslistens udlægning af sagen. K-gruppeformand Thomas Kampmann bakker da også op Venstres udmelding.

- Elefanten i rummet er, at der er tegnet en frihåndstegning, der sætter en streg fra Herfølge og mod Vestmotorvejen fuldkommen ud fra fantasien. Og så er den fantasi blevet påduttet andre partier som en holdning, hvilket absolut ikke er tilfældet. Jeg støtter op om, hvad Ken Kristensen siger, for vores førstevalg er den såkaldte sløjfe, der ligger i et område, som stort set allerede ligger i transportkorridoren. Det forvirrer diskussionen og dialogen totalt, når der produceres en håndtegning, som overhovedet ikke har gang på jord, siger Thomas Kampmann.

Vil afvente undersøgelser Socialdemokratiet vil i første omgang afvente videre undersøgelser, før man lægger sig endegyldigt fast på, hvad der giver mening, lyder det fra Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

På byrådsmødet sagen han:

- Socialdemokratiet er enige i, at Syd- og Vestmotorvejen skal bindes bedre sammen, og det har vi også sagt ja til. Ikke mindst af hensyn til beboerne i Lellinge (og den store mængde tunge trafik gennem byen, red.) Men i dette øjeblik har vi ikke lagt os fast på, hvor en linjeføring skal gå. Det må den endelige linjeføring for statsvejen fra Stevns og den statslige infrastrukturplan være med til at bestemme, sagde Erik Swiatek.

Dansk Folkepartis gruppeformand Bent Sten Andersen ser også helst, at man afventer de videre undersøgelser - og det kan tage lang tid, pointerer han:

- Flere af os er blevet kontaktet af borgere, som tror, at den linjeføring er noget, som vi står på mål for. Det her skal undersøges i dybden, og det er vel langt ude i fremtiden, før det måtte komme på plads. (...) Men folk går jo og tror, at hvis det her bliver til virkelighed, vil de ikke kunne sælge deres hus. Lad os nu lige få undersøgt det hele først, og det er utroligt langt ude i fremtiden, før der overhovedet kan planlægges et første spadestik, sagde han i byrådet.

EL: Det er ren spin Som ophavsmand til tegningen måtte Enhedslistens Niels Rolskov lægge ører til en dele verbale klask fra især V og K. Han mener imidlertid, at han har fuld dækning for tegningen.

- Nogle gange fortryder man noget, og det, som jeg fortryder nu, er, at jeg ikke bad om at få sagen fra Teknik- og Ejendomsudvalget i byrådet, sagde Niels Rolskov på byrådsmødet og fortsatte:

- Jeg prøvede at være flink over for udvalgsformanden, og sagen skulle også videre til Stevns' kommunalbestyrelse, så jeg undertvang mine egne følelser, i forhold til at jeg mener, at det burde få en bredere debat. Det fortryder jeg nu. For der er jo ingen tvivl, hvis man læser teksten fra beslutningen i Teknik- og Ejendomsudvalget. Det er kortfattet formuleret, men der kan jo ikke være tvivl om, hvad der mentes med det. Der stod ikke noget om at føre vejen op til Lellinge og lave en sløjfe og så videre. Det fremgår tydeligt, at man ville fortsætte linjeføringen fra Herfølge og så over mod Vestmotorvejen. Og det er også tegninger af dette, der tidligere har været i spil i forbindelse med andre undersøgelser. Nu bliver der lavet så meget spin på det, fordi man nok har opdaget, at den linjeføring vil gå tæt på nogle, som man kender, og der er gået valgkamp i den, sagde Niels Rolskov og fortsatte:

- Det ville tjene dem, der bragte forslaget til torvs, at de stod frem og fortalte om det, så der ikke er andre partier, der kan mistænkes for at have bragt det ind i forhandlingerne.

Der vil dog givetvis gå en rum tid endnu, inden der kommer endelig klarhed over, hvad der skal ske. Med mandagens indgåelse af infrastrukturaftalen på Christiansborg sættes der således penge af til en ny VVM-undersøgelse for en mulig statsvej fra Stevns, og derfor vil der givetvis gå flere år, inden resultaterne af den foreligger.

