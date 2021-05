Der med fem delområder. De fire første delområder er steder, hvor der i dag ikke er nogen fjernvarmeforsyning, som der skal laves særskilte projektforslag for. Delområde 5 omfatter de eksisterende godkendte fjernvarmeområder i Køge bybånd gældende for bebyggelse over 300 m2. I delområde 5 er de fleste større ejendomme over 300 kvm allerede blevet koblet på fjernvarmenettet, mens de fleste mindre ejendomme (under 300 kvm) vil afvente godkendelse af et nyt projektforslag. Illustration: Køge Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Tusindvis af borgere ønsker at skifte til fjernvarme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tusindvis af borgere ønsker at skifte til fjernvarme

Køge - 08. maj 2021 kl. 11:15 Kontakt redaktionen

Omkring 4.340 Køge-borgere i området fra Lille Skensved til Herfølge har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at to ud tre borgere ønsker at udskifte deres naturgas- og oliefyr med en mere klimavenlig varmekilde.

- Det er en kæmpe hjælp, at så mange har svaret på spørgeskemaundersøgelsen og endnu bedre, at så mange er positive overfor fjernvarme, da det er en vigtig del af Køge Kommunes vej mod CO2-neutralitet, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL).

Undersøgelsen viser også, at der i hele området fra Lille Skensved til Herfølge er en overvægt af borgere, der ønsker at skifte til fjernvarme. Fjernvarme vil i fremtiden udelukkende være baseret på CO2-neutrale brændsler, så ved at skifte til fjernvarme, bidrager borgerne til den grønne omstilling.

Køreplan for fjernvarme

Efter sommerferien ligger køreplanen for fjernvarmeudrulningen klar.

Køge Kommune og VEKS/Køge Fjernvarme er i gang med at udarbejde en samlet plan for, hvordan grundejere, der i dag har naturgasfyr eller oliefyr, fremover vil kunne tilbydes fjernvarme. Udrulningen af fjernvarme vil forløbe over flere etaper frem mod 2030. De konkrete tidspunkter for fjernvarmeudrulningen forventes der vished om på den anden side af sommerferien, når VEKS har præsenteret kommunen for en samlet køreplan. I løbet af efteråret 2021 kan man derfor mere konkret oplyse, i hvilke områder fjernvarmen bliver en mulighed, og hvornår projektet starter.