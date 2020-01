Se billedserie Torsdag formiddag kom de sidste elementer til taget over selve Teatersalen og i det gode vejr gik der ikke længe før de var lagt op. Foto: Torben Thorsø

Tungt løftejob på Teaterbygningen

Køge - 18. januar 2020 kl. 16:57 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en af de få dage, hvor solen tittede frem lagde håndværkerne kræfterne i og fik styret de store tagelementer på plads, så der igen kan komme tag på Teaterbygningen i Køge. Det skete selvfølgelig med hjælp fra den store kran, der torsdag formiddag var parkeret ved byggepladsen på Kulturtorvet.

Herfra fulgte nysgerrige tilskuere det koncentrerede arbejde, der skal ende med at Teaterbygningen får en nyt - og tæt - tag lagt på igen. De store betonelementer, der blev lagt op har et spænd på 12 meter og er i store træk allerede færdigmonteret både på inder- og yderside. Det giver de enkelte elementer en vægt på 3600 kilo.

Ved hegnet rundt om byggepladsen stod blandt andre Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge og fulgte arbejdet.

- Grunden til, at vi kaster os ud i det her projekt er at vi ikke kan undvære Teaterbygningen og at kommunens økonomi ikke i øjeblikket ligger op til at der kommer et nyt kulturhus lige rundt om hjørnet, konstaterer han.

Han lader forstå, at nu kan det være, at Teaterbygningen skal blive liggende de næste ti år og derfor gælder det om at få bygningen bragt i en stand, hvor man kan have glæde af den.

- Bygningen er en slidt dame, men der er stadig store værdier i den og selvom 11 millioner kroner er mange penge, så ser det altså ud til, at kulturhuset skal holde i en del år endnu - nu har vi så muligheden for at se på, hvad huset skal rumme fremover.

Det handler om den transformation, der er i gang, hvor Teaterbygningen har fået ny bestyrelse som fremover vil stå for den nye profil, hvor Teaterbygningen vil sortere ud i de arrangementer, der er hensigtsmæssigt at have i huset.

Mens det sidste hul bliver lukket i taget over Teatersalen, så fortæller udvalgsformanden, at når arbejdet er en 2-3 uger forsinket, så handler det om at da det gamle tag blev fjernet var man i tvivl om, hvorvidt der var lagt en rem på murstensvæggene, så de kunne bære de nye elementer. Det forhold er nu afklaret og arbejdet med det nye tag forventes færdiggjort omkring midt i marts.

Den omfattende ombygning berører også forholdene på jorden, hvor de store kølecontainere og andet på torvet udenfor vil blive flyttet indenfor i huset.

- En del har jo undret sig over, at de skulle stå ude på Torvet og nu kommer de altså indenfor, siger han og forklarer, at der stadig vil være et lille område på pladsen afsat til affaldscontainere. Det er simpelthen brandmyndighederne, der helst ikke vil have den del for tæt på selve huset - af sikkerhedshensyn.

Som en glædelig tilføjelse til huset kan Erik Swiatek oplyse, at der dog er afsat penge til en elevator, så gangbesværede kan komme på 1. salen, hvor Musikcafeen ligger. Det er været et stort ønske gennem mange år.