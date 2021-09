Se billedserie Petanqueklubben har fået nye baner og tog i weekenden hul på klubmesterskabet. Her er det dog Kirsten Larsen (K), næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget, der lagde ud med et godt kast, da hun var på besøg. Foto: Torben Thorsø

Tunge kugler på ny bane

Køge - 27. september 2021 Af Torben Thorsø

Torpegårdens Petanqueklub tog i weekenden hul på deres klubmesterskab - og denne gang var det på helt nye baner og med et nyt fællesområde, hvor klublivet kan folde sig ud.

Klubben, der holder til ved Herfølge Stadion, kunne nemlig samtidig indvie de helt nye faciliteter, der gør det endnu sjovere at kaste med tunge kugler efter »grisen«, som den lille, farvede målkugle kaldes.

- Det her er en stor dag for os og helt klart udslagsgivende for, at mange af vores medlemmer allerede har rykket sig spilmæssigt, lød det fra en glad kubformand i Mads Pedersen.

Han glæder sig også over, at de nye faciliteter kan være med til at understøtte selve klublivet i TP Petanqueklub:

- En vigtig del af klubbens DNA er helt sikkert det sociale sammenhold og vi glæder os over, at selv i en coronatid har vi haft en fremgang i antallet af medlemmer.

Indvielsen blev fejret med fælles morgenmad og her var der blandt andet besøg af Kirsten Larsen (K), næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget, der roste klubben for arbejdet med at etablere de nye faciliteter:

- Man kan mærke, at der er lagt sjæl i arbejdet og at i gør en stor indsats for at folk skal føle sig velkomne, sagde hun blandt andet og fortsatte:

- I har en mission om at få flere ud at bevæge sig gennem klubbens fællesskab og netværk. I rækker ud til alle aldre og det er langt fra alle idrætsgrene, der kan samle på tværs, som i gør - fordelen her, er jo også, at man kan spille petanque, selvom man har lidt skavanker i kroppen.

Hun sluttede af med at lykønske klubben med det nye anlæg, der ligger lige ved indgangen til Herfølge Stadion og dermed virker indbydende for andre, der kunne få lyst til at være med i spillet.

Petanqueklubben begyndte som en mindre klub i det nærliggende Torpegården, men er efterhånden vokset og har også fået ambitioner om at gøre sig gældende sportsligt, hvor klubben i øjeblikket har to hold i Danmarksserien og et hold i Regionsserien.

På den baggrund gik bestyrelsen på jagt efter samarbejdspartnere, så klubben kunne få etableret de nye faciliteter ved stadion.

Det er gjort muligt med økonomisk hjælp fra blandt andre Køge Kommune og lokale virksomheder, der har sponsoreret materialer.

- Det har været et større arbejde at få de her faciliteter på plads, men pludselig lykkedes det og vi er meget taknemmelige for den støtte og opbakning, der har været fra både kommunens og lokalområdets side, lød det fra formand Mads Pedersen, der også roste de mange medlemmer, der har taget fat og fået etableret de nye baner og det overdækkede medlemsområde.

Indvielsen af anlægget er blevet udskudt af coronaen, men nu er der altså åbnet op for, at lægge sig kælent op af »grisen« eller »bombe« modstanderen ud af banen.